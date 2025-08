Lucian Viziteu anunţă că rămâne primarul Bacăului, deşi a susţinut examenul de titularizare: Iar s-a făcut furtună într-un pahar cu apă / Informatica e un domeniu în care, dacă iei o pauză prea lungă, rişti să te deprofesionalizezi / Nu mai sunt ”de 10” la teorie

Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu (USR), anunţă că rămâne la primărie, deşi a susţinut examenul de titularizare. El precizează că a vrut să se testeze, întrucât informatica este un domeniu în care, dacă iei o pauză prea lungă, rişti să te deprofesionalizezi. El a obţinut 7,10 la examen. ”Nu mai sunt ”de 10” la teorie ca în liceu sau facultate, dar chiar şi aşa, am luat cea mai mare notă din judeţ”, a transmis Viziteu, transmite News.ro.

”Îşi lasă Viziteu primăria pentru catedră? Hai că iar s-a făcut furtună într-un pahar cu apă, dintr-o jumătate de adevăr. Nu plec nicăieri! Cel puţin pentru următorii 3 ani am să-mi fac treaba la primărie. Alţii pot comenta de pe margine cât vor, la asta se pricep cel mai bine”, a scris, vineri, pe Facebook, Lucian Viziteu.

Acesta a explicat că a susţinut examenul de titularizare pentru a se testa.

”Da, am dat examenul de titularizare. De ce? În cea mai mare parte ca să mă testez. Informatica e un domeniu în care, dacă iei o pauză prea lungă, rişti să te deprofesionalizezi. Nu mai sunt „de 10” la teorie ca în liceu sau facultate, dar chiar şi aşa, am luat cea mai mare notă din judeţ. Şi nici prin judeţele vecine nu prea au fost note mai mari. Pentru un post în urban ai nevoie de minimum 7. În Bacău, doar doi candidaţi am reuşit să trecem de prag. Celălalt şi-a ales un post la Oneşti. Eu am fost repartizat la Buhuşi”, a mai scria Viziteu.

Acesta a explicat că nu va merge să predea: ”Nu merg acum să predau în sistemul preuniversitar, dar cel mai probabil o voi face când nu voi mai fi implicat în politică. Şi nu, nu „blochez” niciun post. Nu se înghesuie lumea să predea informatică. Din contră, avem nevoie de mai mulţi profesori buni. Dacă în viitor vor fi mai mulţi candidaţi cu nota peste 7 decât posturi disponibile, mă retrag fără discuţii”.

El explică căm ar putea preda la Universitatea ”George Bacovia”.

”Şi, apropo de educaţie: Universitatea „George Bacovia” a înfiinţat o secţie de informatică. S-ar putea să mă vedeţi acolo, la catedră, câteva ore pe săptămână. Îmi place să predau. E ceva ce am în sânge, mama e şi ea profesoară. Am predat şi în timpul doctoratului şi mi-am dat seama că, atunci când mă voi retrage din politică, acolo mă voi întoarce”, anunţă Viziteu.

Primarul din Bacău a susţinut proba scrisă a examenului de titularizare şi a obţinut nota 7.10.