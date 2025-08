Incident șocant la examenul de Barou din New York: O candidată a suferit un stop cardiac, iar examenul a continuat

O candidată la examenul de Barou din statul New York a suferit un stop cardiac în timpul probei, fără ca sesiunea de examinare să fie întreruptă, potrivit unor martori oculari. Incidentul a avut loc în data de 30 iulie, la Universitatea Hofstra din Hempstead, Long Island, în timpul organizării examenului de către New York State Board of Law Examiners(NYSBOLE), relatează People.

Potrivit reprezentanților universității, femeia, identificată de publicația Newsday drept o absolventă a Facultății de Drept Fordham s-a prăbușit de pe scaun chiar înainte de pauza de prânz. Ofițerii de securitate ai universității au intervenit rapid, aplicând manevre de resuscitare (CPR) și utilizând un defibrilator până la sosirea paramedicilor, care au transportat victima la Spitalul Universitar Nassau.

Joseph Landau, decanul Facultății de Drept Fordham, a confirmat pentru People că victima este o absolventă a instituției din New York. „Am fost întristați să aflăm ce s-a întâmplat cu una dintre absolventele noastre în timpul examenului de Barou. Am luat legătura cu familia și monitorizăm starea de sănătate a candidatei. Gândurile noastre sunt alături de ea și de cei dragi.”

Ceea ce a stârnit revolta candidaților prezenți a fost faptul că sesiunea de examinare nu a fost întreruptă nici măcar temporar. Mai mulți martori au relatat, inclusiv pe rețele sociale, că niciun anunț oficial nu a fost făcut și că participanții au fost nevoiți să continue să rezolve subiectele, deși în sală avea loc o intervenție medicală dramatică.

„A căzut pe jos și făcea sunete de gâtuit, era clar că se află în mare suferință”, a scris un utilizator pe Reddit. „Pentru o perioadă care a părut foarte lungă, nimeni nu a reacționat. Apoi câțiva participanți au început să ceară ajutor.” Utilizatorul a continuat: „Examenul nu s-a oprit. Toată lumea… a continuat. Sau cel puțin a încercat să continue.”

Un alt candidat a declarat pentru Newsday: „Este vorba despre o ființă umană care ar fi putut să moară în fața noastră, iar noi eram așteptați să terminăm întrebările de la examen. Nu poți ignora așa ceva pur și simplu.”

După pauza de prânz, testarea a fost reluată fără explicații oficiale din partea organizatorilor, potrivit relatărilor martorilor.

Până în prezent, NYSBOLE, National Conference of Bar Examiners, Departamentul de Poliție din Nassau și Spitalul Universitar Nassau nu au emis comentarii oficiale în legătură cu incidentul. Reacția organizatorilor, sau lipsa acesteia, a atras critici dure atât din partea candidaților, cât și a opiniei publice, mai ales în contextul în care baroul este văzut ca o etapă esențială și intens solicitantă în cariera unui viitor avocat.

Între timp, starea de sănătate a candidatei rămâne sub observație, iar incidentul a generat întrebări serioase despre etica și protocoalele de urgență ale instituțiilor implicate în organizarea examenului.