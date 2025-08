10 seriale de neratat în august: De la epopei istorice la thrillere politice și animații

Luna august aduce un val proaspăt de seriale care merită urmărite, fie că ești pasionat de drame istorice, thrillere politice sau povești animate cu umor acid. Iată o selecție a celor mai așteptate titluri ale lunii, conform BBC.

1. Chief of War

Jason Momoa revine într-un rol complet diferit de cele cu care ne-a obișnuit. Actorul interpretează un războinic din Hawaii-ul secolului XVIII, într-o poveste despre unificare, colonizare și identitate culturală. Serialul promite bătălii epice, dar și un respect autentic față de cultura polineziană. Momoa a învățat limba hawaiiană pentru rol – „cea mai grea provocare din viața mea”, după cum a spus actorul.

2. Eyes of Wakanda

Acest nou serial animat marca Marvel, produs de compania lui Ryan Coogler (Black Panther), urmărește misiunile periculoase ale unor războinici wakandezi care călătoresc prin timp pentru a recupera vibraniumul furat. Fiecare episod are o poveste diferită, de la Grecia Antică la epoci futuriste. O aventură animată care îmbină acțiunea cu mitologia Marvel.

3. Wednesday – Sezonul 2

Goth-ul preferat al Gen Z, Wednesday Addams, revine la Academia Nevermore cu un nou val de personaje ciudate. Joanna Lumley este bunica lui Wednesday, Billie Piper devine profesoară de muzică, iar Steve Buscemi interpretează noul director excentric. Iar Lady Gaga urmează să apară în partea a doua a sezonului, din septembrie.

4. Outlander: Blood of My Blood

Universul Outlander se extinde cu acest prequel care urmărește poveștile de dragoste ale părinților lui Claire și Jamie, desfășurate în Scoția secolului XVIII și în Anglia Primului Război Mondial. Un mix de romantism, călătorii în timp și dramă de familie, cu actori tineri care aduc un omagiu vizual eroilor originali.

5. Alien: Earth

Noah Hawley (Fargo) duce universul Alien pe Pământ, într-un prequel tensionat, plasat în anul 2120. Când o navă prăbușită eliberează xenomorfi, o adolescentă bolnavă (Sydney Chandler), reîncarnată într-un corp robotic, și mentorul ei sintetic (Timothy Olyphant) trebuie să facă față haosului. Estetică industrială, teme corporatiste și mult suspans.

6. Butterfly

Daniel Dae Kim joacă un fost agent CIA care se întoarce în Coreea de Sud pentru a-și salva fiica, acum o asasină antrenată. Serialul navighează între trecutul personal, loialitățile schimbătoare și tensiunile dintr-o companie privată de spionaj. O dramă de acțiune care leagă două culturi și explorează moștenirea și trădarea.

7. The Twisted Tale of Amanda Knox

Inspirat din realitate, serialul o are în prim-plan pe Amanda Knox (Grace Van Patten), studenta americană implicată în celebrul caz de crimă din Italia, în 2007. Abordarea ficțională permite dramatizarea unui caz deja extrem de controversat, cu Sharon Horgan în rolul mamei și o echipă de scenariști familiarizați cu trauma emoțională (This Is Us).

8. Hostage

Suranne Jones este Prim-Ministrul Marii Britanii, iar Julie Delpy – președinta Franței, într-un thriller politic în care soțul premierului este luat ostatic în timpul unei vizite de stat. Explozii la Downing Street, șantaj internațional și loialități încrucișate – toate scrise de Matt Charman (Bridge of Spies). Un House of Cards cu accente feminine și europene.

9. Long Story Short

Creatorul serialului cult BoJack Horseman revine cu o comedie animată despre trei frați care pendulează între copilărie și maturitate. Cu vocile lui Max Greenfield, Abbi Jacobson și Ben Feldman, serialul promite observații acide despre familie, imaturitate și memorie emoțională. Mai puțin întunecat decât BoJack, dar la fel de inteligent.

10. The Terminal List: Dark Wolf

Acest prequel al seriei militare The Terminal List îl are în centrul atenției pe Ben Edwards (Taylor Kitsch), fost Navy SEAL devenit agent CIA. Povestea urmărește relația sa cu James Reece (Chris Pratt) în Irak, înainte ca lucrurile să o ia razna. O explorare a camaraderiei, deciziilor grele și umanității în contextul mașinăriilor secrete ale războiului.