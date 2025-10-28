Noiembrie e luna decisivă pentru fondurile europene alocate României: Comisia Europeană analizează măsurile luate de guvern, premierul Bolojan anunță un nou pachet de reforme

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că guvernul pregătește un nou pachet de măsuri în luna noiembrie pentru a diminua suplimentar deficitul bugetar. El a spus într-o declarație de presă comună cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, că ținta de deficit în 2026 va fi de 6% din PIB. Cei doi oficiali au spus că luna noiembrie e decisivă pentru fondurile europene alocate României.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comisarul european Dombrovskis a declarat că Comisia Europeană va decide în noiembrie dacă măsurile de reducere a deficitului bugetar sunt suficiente pentru a opri procesul de suspendare a fondurilor europene.

”Având în vedere raporturile autorităților române și măsurile luate în ultimele luni, Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să oprească procesul de condiții macroeconomice și să evite suspendarea fondurilor europene”, a spus el.

”Lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru bugetul pe 2026. În decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, cu ținta deficitului, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri”, a spus și premierul Ilie Bolojan.

El a adăugat că vrea va măsurile să vizeze reducerea cheltuielilor, prioritizarea și eșalonarea investițiilor și creșterea veniturilor bugetare.

Premierul și Dombrovskis ae spus că în noiembrie va fi o ședință decisivă la Bruxelles pentru ca România să continue să primească fonduri europene.

”Tot în noiembrie sunt câteva evenimente importante în UE. Pe ordinea de zi a Consilului UE în format ECOFIN va fi o evaluare a modului în care am gestionat deficitul excesiv și ne bazăm ca Comisia Europeană să ne susțină”, a spus premierul.

”Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru 2026 va fi în jur de 6% din PIB. Măsurile pe care le pregătim în noiembrie vor fi determinante. Vrem să menținem capacitatea de a avea acces pe piețe și să menținem o stabilitate economică”, a mai spus șeful guvernului.

Pentru acest an, Bolojan a spus că ţinta de deficit este 8,4% din PIB.

Pe de altă parte, comisarul european Valdis Dombrovskis a lăudat măsurile luate până acum de guvern pentru diminuarea deficitului bugetar.

”Am lucrat îndeaproape cu Guvernul și autoritățile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru și ministrul de finanțe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc pentru colaborarea strânsă în această privință. Amploarea și natura măsurilor luate corespund pe deplin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne așteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,4% și este important să păstrăm un cadru important, adică ținta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, cât și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv, conform planurilor”, a spus el.