Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova are în prezent statutul de „agreat, dar neacreditat”, potrivit ministrului de externe

Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, beneficiază în prezent doar de statutul de ambasador „agreat, dar neacreditat”, a declarat luni seara, într-o emisiune la televiziune publică moldoveană TRM, ministrul de externe în exerciţiu, Mihai Popşoi, relatează marţi Radio Chişinău, citat de Agerpres.

„Domnul Ozerov este ambasadorul Rusiei agreat, dar neacreditat. Există o incertitudine legată de situaţia domniei sale. Dumnealui se comportă de parcă ar fi acreditat, însă trebuie să luăm în considerare cutumele diplomatice şi practicile internaţionale – or, un ambasador neacreditat are un mandat mai limitat”, a afirmat Mihai Popşoi.

Republica Moldova respectă în totalitate normele dreptului internaţional şi procedurile diplomatice, a afirmat ministrul moldovean, subliniind că actualul context al relaţiilor bilaterale cu Federaţia Rusă este unul complicat.

„Din păcate, există suficiente practici în lume când între două state nu există cele mai bune relaţii de cooperare, aşa cum se întâmplă acum între Rusia şi Republica Moldova. Nu putem ignora realitatea cruntă în care Rusia decide în mod intenţionat să nimicească zeci şi sute de vieţi omeneşti – copii, bătrâni, să distrugă biserici, spitale şi sate întregi – într-un stat prieten nouă, cum este Ucraina”, a afirmat Mihai Popşoi.

Ministrul de externe în exerciţiu a mai adăugat că Republica Moldova continuă să promoveze o politică externă echilibrată, bazată pe respectul suveranităţii, al normelor internaţionale şi al solidarităţii cu statele care apără pacea şi ordinea mondială.

Oleg Ozerov este diplomat de carieră, cu experienţă în spaţiul post-sovietic şi Orientul Mijlociu. A fost anterior ambasador al Rusiei în Arabia Saudită şi reprezentant special al Ministerului de Externe rus pentru cooperare cu organizaţiile islamice.

În anul 2025, Ozerov a fost propus şi agreat de Republica Moldova în calitate de ambasador al Federaţiei Ruse la Chişinău, însă nu a fost încă acreditat oficial de autorităţile moldovene, ceea ce face ca statutul său diplomatic să rămână incert. Până la finalizarea procedurilor de acreditare, Ozerov poate exercita doar atribuţii limitate, conform normelor internaţionale privind relaţiile diplomatice, notează Radio Chişinău.