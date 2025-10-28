UPDATE Netanyahu ordonă „lovituri imediate și puternice” asupra Gazei / Două persoane ucise într-un nou atac israelian

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Agențiile de știri Reuters și AFP raportează că două persoane au fost ucise și patru rănite în urma unui atac israelian în apropierea orașului Gaza, citând o informare actualizată a agenției de apărare civilă din Gaza, condusă de Hamas, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un purtător de cuvânt al agenției de apărare civilă a Hamas a declarat pentru BBC că trei palestinieni au fost uciși și zeci au fost răniți într-o serie de atacuri aeriene israeliene care au lovit case, curtea spitalului al-Shifa și alte câteva zone din Deir al-Balah și Khan Younis.

Martorii și locuitorii din zonă au declarat că au auzit explozii puternice care au zguduit mai multe părți ale enclavei, cele mai puternice atacuri fiind concentrate în orașul Gaza.

Noua serie de atacuri a avut loc la câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să reia atacurile asupra Gazei, în urma unor zile de tensiuni crescânde și acuzații că Hamas tergiversează recuperarea rămășițelor pământești ale prizonierilor israelieni.

Într-o declarație, Hamas a negat orice legătură cu un incident armat care a vizat o unitate a armatei israeliene în orașul Rafah, din sudul țării, afirmând că grupul rămâne angajat în acordul de încetare a focului negociat prin medierea Egiptului și a Qatarului.

Escaladarea conflictului a adâncit temerile locuitorilor că armistițiul deja fragil ar putea să se prăbușească, mai ales în contextul neîncrederii crescânde între părți și al eforturilor blocate de a trece la a doua fază a acordului de la Cairo.

Știrea inițială:

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene (IDF) să „efectueze lovituri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a declarat biroul premierului, după ce a convocat o ședință privind răspunsul Israelului la încălcările repetate ale armistițiului din Gaza, potrivit Times of Israel.

Decizia vine la scurt timp după ce trupele IDF au fost atacate în sudul Fâșiei Gaza și pe fondul furiei israeliene după noi încălcări ale Hamas privind returnarea cadavrelor ostaticilor.

Potrivit presei israeliene, premierul Benjamin Netanyahu a decis să extindă teritoriul controlat de IDF în Fâșia Gaza.

Biroul premierului a refuzat să comenteze aceste informații.

Potrivit postului public de televiziune Kan, Netanyahu poartă discuții cu înalți oficiali americani pentru a coordona această mișcare.