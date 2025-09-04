G4Media.ro
Armata Israelului afirmă că controlează deja 40% din orașul Gaza înaintea ofensivei…

Armata Israelului afirmă că controlează deja 40% din orașul Gaza înaintea ofensivei principale

Articole4 Sep 0 comentarii

Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, afirmă că armata controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza, în timp ce continuă planurile de capturare completă a orașului, menționând că forțele israeliene sunt pe cale să controleze jumătate din teritoriul său, potrivit Times of Israel.

- articolul continuă mai jos -

„Astăzi controlăm 40% din teritoriul orașului Gaza. Operațiunea va continua și se va intensifica în zilele următoare. Hamas va înfrunta forțele armatei în orașul Gaza cu toată puterea sa. Vom crește presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”, a declarat Effie Defrin.

Israelul a declarat săptămâna trecută orașul Gaza, situat în nordul teritoriului, zonă de luptă. Anumite părți ale orașului sunt deja considerate „zone roșii”, din care palestinienilor li s-a ordonat să se evacueze înaintea luptelor intense preconizate.

Defrin respinge, de asemenea, informațiile potrivit cărora șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, se opune operațiunii, afirmând că Zamir susține pe deplin planul de cucerire a orașului Gaza. El adaugă că Zamir a precizat clar că, dacă nu va apărea un cadru alternativ pentru „ziua de după război”, Israelul va instaura un guvern militar în Fâșia Gaza

