Poliţia Capitalei s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut că artistul Artanu i-a „hărţuit” fiica, într-un local / Până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă

Poliţia Capitalei anunţă că s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut, într-o postare pe internet, că artistul Artanu (Adrian Pleșca) i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa, după care ar fi procedat la fel cu o altă tânără. Poliţiştii precizează că fac cercetări şi că, până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate, încurajând potenţialele victime să se adreseze autorităţilor, transmite News.ro.

Mama unei tinere de 18 ani a relatat, într-o postare pe Facebook, că fiica sa a fost ”hărţuită” de artistul Adrian Pleşca – Artanu de la ”Timpuri Noi” şi ”Partizan”, în vârstă de 64 de ani.

Ea a afirmat că incidentul a avut loc luni seară, la un local din Bucureşti.

”După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate şi a încercat să o sărute cu forţa şi să tragă din ţigara ei electronică. Ea şi prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistenţe – ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a şi sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, a susţinut ea.

Mama tinerei a adăugat că aceasta i-a spus că va chema Poliţia, dar şi că organizatorul a recunoscut că Pleşca ”mai face aşa ceva”.

Poliţia Capitalei a transmis, miercuri seară, precizări referitoare la incidentul dintr-un local aflat în Sectorul 3 al Capitalei.

”Poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a condiţiilor în care ar fi avut loc incidentul. La acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate. Facem precizarea că orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, pentru ca autorităţile să poată interveni prompt şi să dispună măsurile legale necesare”, a arătat Poliţia.

Totodată, poliţiştii au transmis o serie de recomandări.

”Nu ezitaţi să semnalaţi comportamente inadecvate sau agresive, chiar dacă nu sunteţi victima directă; Dacă vă simţiţi în pericol într-un spaţiu public sau privat, căutaţi sprijin imediat (de la personalul locaţiei, de la apropiaţi sau de la autorităţi); Încurajăm persoanele afectate să păstreze eventuale probe audio-video sau martori care pot sprijini stabilirea adevărului; Sesizarea autorităţilor este esenţială pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte şi pentru a asigura un spaţiu public sigur pentru toţi cetăţenii”, a adăugat Poliţia Capitalei.

Trupa „Timpuri noi” a precizat pe pagina de Facebook că Artanu nu mai face parte din formație din anul 2010:

„Întrucât au apărut inadvertențe în anumite articole și comunicări ale unor publicații din România, trupa TIMPURi NOI transmite tuturor celor care nu au timp de documentare faptul că Adrian Pleșca, Artanu’, nu mai este membru al trupei din anul 2010! Ne delimităm public față de gesturile și acțiunile acestuia, de natura celor pe care le-am aflat și noi din canalele media. Condamnăm ferm orice formă de abuz sau violență la adresa oricărei persoane!”.