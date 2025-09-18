11 persoane acuzate că au furat 49 de acumulatori ai unor trotinete electrice pe care i-ar fi vândut pe o platformă online / Printre suspecți, o femeie urmărită la nivel național

Poliţiştii bucureşteni au făcut şase percheziţii şi au audiat, într-un dosar de furt calificat, 11 persoane cu vârste între 15 şi 35 de ani, acuzate că au furat 49 de acumulatori ai unor trotinete electrice, pe care i-ar fi vândut apoi prin intermediul unei platforme online. Printre acuzaţi, este şi o femeie de 33 de ani, care era dată în urmărire naţională, după o condamnare penală pentru punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, transmite News.ro.

Poliţia Capitalei a informat, joi, că la data de 17 septembrie, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au pus în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi 11 mandate de aducere, în Bucureşti, într-un dosar penal de furt calificat (51 de acte materiale) şi conducere a unui vehicul fără permis de conducere (2 acte materiale).



Potrivit poliţiştilor bucureşteni, în perioada februarie – august 2025, mai multe persoane ar fi sustras, forţând sistemele de asigurare, un moped electric, o trotinetă electrică şi acumulatorii a 49 de trotinete electrice, aparţinând unor companii de transport urban alternativ, prejudiciul cauzat fiind de 143.000 de lei.

Din cercetări, s-a mai stabilit că două dintre persoanele bănuite ar fi condus un autoturism fără a deţine permis de conducere.

Totodată, anchetatorii au stabilit că, după comiterea faptelor, bănuiţii ar fi valorificat bunurile prin intermediul unei platforme online cu specific în comercializarea de bunuri.

Astfel, în vederea administrării probelor, miercuri, au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi 11 mandate de aducere, în municipiul Bucureşti, fiind depistate toate persoanele bănuite, cu vârste cuprinse între 15 şi 35 de ani, totodată fiind ridicate şi mai multe bunuri de interes în cauză.

Poliţia Capitalei mai informează că, în acest context, a fost depistată şi o femeie, în vârstă de 33 de ani, iar în urma verificărilor aferente, s-a stabilit că aceasta este urmărită la nivel naţional, pe numele ei fiind emis, de către Judecătoria Sectorului 1, la data de 23 martie 2017, un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnată la 10 luni şi 20 de zile de închisoare, pentru punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Femeia în cauză a fost încarcerată într-un penitenciar, unde-şi va executa pedeapsa.

Persoanele bănuite de comiterea infracţiunilor au fost conduse la sediul subunităţii, pentru audieri, ulterior fiind reţinute pentru 24 de ore şi urmând să fie duse în faţa magistraţilor cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru furt calificat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.