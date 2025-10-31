G4Media.ro
Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă…

sursa foto: Salvamont

Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă lipsa de pregătire / Pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi

Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele grave produse pe munte în ultima perioadă, acţiunile de informare ale Salvamont s-au intensificat, însă există în continuare turişti care ignoră recomandările profesioniştilor. „Unii oameni aleg, cu bună credinţă dar cu inconştienţă, să se expună unor riscuri uriaşe. Muntele nu iartă lipsa de pregătire”, remarcă Sebastian Marinescu. Acesta are şi un mesaj către cei care cred că amenzile ar fi soluţia: „Nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi”, transmite News.ro.

“Pentru noi este de neînţeles şi sperăm, din tot sufletul, ca acesta să fie ultimul accident care se întâmplă din aceleaşi cauze. După evenimentele tragice din ultimele săptămâni, în care mai multe persoane şi-au pierdut viaţa atât în Piatra Craiului, cât şi în Munţii Făgăraş, am continuat – poate mai intens ca oricând – să informăm turiştii, atât în mediul online, cât şi direct pe poteci, despre echipamentul necesar şi riscurile generate de condiţiile meteo actuale”, este mesajul transmis de şeful Salvamont Braşov vineri, la o zi după ce un tânăr de 17 ani s-a accidentat în Bucegi, fiind găsit conştient, însă fără a-şi simţi partea de jos a corpului.

Sebastian Marinescu subliniază că salvatorii montani au discutat cu turiştii, i-au avertizat, le-au spus care sunt pericolele, însă, din păcate, rezultatul nu a fost cel aşteptat.

„Este greu de înţeles cum, într-o eră a digitalizării, când informaţia este la un click distanţă, când există magazine de specialitate în aproape fiecare oraş, iar echipamentul montan este tot mai accesibil, unii oameni aleg, cu bună credinţă dar cu inconştienţă, să se expună unor riscuri uriaşe. Muntele nu iartă lipsa de pregătire, iar greşelile pot deveni fatale.(…) Referitor la cazul din noaptea trecută, nu dorim să judecăm şi nici nu ne putem pune în pielea părinţilor. Îi rugăm însă pe toţi cei care aleg muntele – singuri, cu familia sau cu copiii – să se informeze înainte, să respecte recomandările salvatorilor montani şi să nu se expună gratuit pericolului. Viaţa are prioritate, iar o clipă de neatenţie poate schimba totul. Iar pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia, o spun cu toată convingerea: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi. Doar prin informare, prin respect faţă de munte şi prin înţelegerea pericolelor reale putem preveni tragedii. Educaţia este adevărata formă de protecţie, iar lipsa ei continuă, din păcate, să coste vieţi”, adaugă Sebastian Marinescu în mesajul său.

Salvamontistul trage din nou un semnal de alarmă, arătând că siguranţa şi viaţa trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.

„Nicio fotografie „instagramabilă” nu merită un risc inutil, nicio privelişte spectaculoasă nu e mai importantă decât a te întoarce acasă teafăr”, mai spune Sebastian Marinescu.

Salvamontişti din trei judeţe – Prahova, Braşov şi Dâmboviţa – au intervenit, joi seară, pentru recuperarea unui tânăr de 17 ani care a plecat de lângă familia sa pe un traseu spre Vârful Omu şi a fost găsit în zăpadă, fără a se putea mişca. Adolescentul era conştient, însă nu se putea mişca, cel mai probabil din cauza unui traumatism la coloana vertebrală.

Tags:
