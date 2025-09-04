Ministrul Justiţiei: Am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie implementate în justiţie. Nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraţilor



Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, joi, după întâlnirea de lucru cu reprezentanţi ai sistemului judiciar, că participanţii au convenit să creeze un grup de lucru interinstituţional care „să abordeze de o manieră integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie implementate în justiţie”, plecând de la „obiectivele programului de guvernare”. Ministrul a adăugat că la reuniunea de joi nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraţilor şi că este în continuare deschis la dialog inclusiv cu reprezentanţii magistraţilor, care au lipsit de la discuţii, transmite News.ro.

„La întâlnirea de astăzi au fost prezenţi reprezentanţi ai executorilor judecătoreşti, ai notarilor şi ai avocaţilor, în efortul comun de a găsi împreună soluţii, plecând de la obiectivele programului de guvernare. Cu cei prezenţi am avut un dialog constructiv, am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră pluridisciplinară, integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie să fie implementate în justiţie”, a declarat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, după întâlnirea de lucru de joi.

Marinescu a precizat că la această întâlnire nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraţilor şi despre reforma acestora, adăugând că reprezentanţii magistraţilor au lipsit de la întrevedere.

„Cei care au lipsit astăzi au justificat prin existenţa unor forme de protest faţă de proiectul de pensii de serviciu, care însă, repet, nu a făcut obiectul discuţiilor de astăzi”, a punctat ministrul Radu Marinescu.

Întrebat despre lipsa de la discuţii a reprezentanţilor Înaltei Cruţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Consiliului Superior al Magistraturii, Marinescu a spus că Ministerul Justiţiei „a fost, este şi va rămâne un factor predispus la dialog”, interesat de „dialogul instituţional corect şi loial” şi „interesat de a găsi soluţii reale pentru problemele din justiţie”.

„Cu siguranţă ne dorim ca în viitor, la astfel de discuţii despre aspecte care interesează activitatea, inclusiv din instanţe şi parchete, să participe şi reprezentanţii magistraţilor. Repet, din punctul de vedere al ministerului, aşteptăm întotdeauna cu mare disponibilitate”, a mai spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei îi invitase să participe la un dialog instituţional pe toţi reprezentanţii sistemului judiciar din România, inclusiv pe cei ai magistraţilor, pentru a găsi împreună „cele mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei”.

Potrivit unui comunicat de presă, agenda discuţiilor a cuprins teme de „real interes” pentru sistemul de justiţie din România, precum digitalizarea actului de justiţie, actualizarea taxelor judiciare de timbru şi stabilirea acestora ca venit suport pentru investiţiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocaţi sau consilieri juridici, identificarea unor sancţiuni, inclusiv procesuale, eficiente şi disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenţionale cu rea-credinţă ori vădit neîntemeiate şi identificarea unor soluţii alternative, toate acestea în scopul degrevării activităţii instanţelor judecătoreşti.

”În acest proces de analiză va fi luat în considerare şi faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite iniţiative legislative care au ca obiect amendarea legislaţiei relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor şi asupra eficientizării activităţii instanţelor de judecată”, menţionează comunicatul.

Potrivit sursei citate, unul dintre obiectivele asumate în cadrul Programului de Guvernare 2025-2028, la secţiunea Justiţie, constă în „reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătoreşti”.

Ministerul Justiţiei arată că acest obiectiv este în strânsă conexiune cu alte măsuri deosebit de importante, precum promovarea unor instrumente alternative de soluţionare a proceselor în instanţă, instituirea cadrului legal pentru soluţionarea la distanţă a litigiilor cu profesionişti, introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanţelor, apte să conducă la reducerea inflaţiei de cauze care nu necesită o soluţionare judiciară, digitalizarea instanţelor judecătoreşti, prin generalizarea dosarului electronic şi revizuirea cadrului legislativ, în special a normelor de procedură.