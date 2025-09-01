Ministerul Economiei: 130 de turişti care aveau pachete prin agenţia Cocktail Holidays au revenit în ţară în weekend, alţi 56 sunt aşteptaţi luni / Control la firmă, pentru a verifica modul în care sunt respectate obligaţiile legale şi contractuale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un număr de 130 de turişti care aveau pachete de vacanţă de la agenţia Cocktail Holidays au revenit în ţară pe parcursul weekendului, luni fiind aşteptată sosirea altor 56, anunţă Ministerul Economiei. Instituţia face un control la firmă pentru a verifica modul în care sunt respectate obligaţiile legale şi contractuale, fiind solicitate documente justificative pentru pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) continuă să monitorizeze situaţia agenţiei de turism organizatoare Cocktail Holidays şi menţine un dialog permanent cu aceasta, cât şi cu misiunile diplomatice ale României din statele unde se află turişti români. În acelaşi timp, este în desfăşurare o acţiune de control la operatorul economic, pentru a verifica modul în care sunt respectate obligaţiile legale şi contractuale, fiind solicitate documente justificative pentru fiecare pachet de servicii de călătorie aflat în derulare”, a arătat Ministerul Economiei, luni, într-un comunicat de presă.

Conform datelor transmise de Cocktail Holidays cu privire la retururile programate pentru weekendul trecut, vineri s-au întors în România 27 de turişti din Grecia, sâmbătă alţi 50 din Turcia, iar duminică au revenit 5 turişti din Turcia şi 48 din Grecia. Luni, este aşteptată sosirea a încă 56 de turişti din Turcia.

”Obiectivul principal rămâne finalizarea în bune condiţii a pachetelor de servicii de călătorie aflate în derulare şi asigurarea zborurilor de întoarcere ale turiştilor. Punctual, în weekend a existat o situaţie în Rhodos, unde nouă persoane – şapte adulţi şi doi copii – au întâmpinat dificultăţi la nivelul relaţiei cu unitatea de cazare, cauzate de decalaje în transmiterea plăţilor de către tour operator, însă problema a fost soluţionată”, a precizat Ministerul Economiei.

Potrivit sursei citate, pentru plecările programate în perioada următoare, Cocktail Holidays continuă să identifice soluţii în funcţie de fiecare caz, turiştii fiind informaţi cu privire la eventualele inconveniente.

”La nivelul MEDAT au fost înregistrate, în cursul zilei de astăzi, 4 sesizări din partea turiştilor care au achiziţionat pachete de servicii de călătorie pentru perioada următoare. Este important de subliniat că returul turiştilor este gestionat de Cocktails Holidays, împreună cu agenţiile de turism partenere ale acesteia, MEDAT neavând atribuţii directe în acest sens. Instituţia asigură, însă, monitorizarea şi coordonarea instituţională, păstrând legătura cu toate entităţile relevante, inclusiv cu turiştii”, a transmis ministerul.

Touroperatorul Cocktail Holidays, unul din cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenţii de turism revânzătoare că nu şi-a plătit colaboratorii – cum sunt, de exemplu, companiile aviatice şi hotelurile din destinaţiile turistice – iar zeci de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră pachetele de vacanţă.

Proprietarul Agenţiei Cocktail Holidays precizează că traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri şi că se confruntă cu un blocaj financiar temporar, dând asigurări că depune toate eforturile pentru a redresa activitatea în cel mai scurt timp. ”Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situaţia”, precizează agenţia.

”Informăm turiştii, furnizorii de servicii şi agenţiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, anunţă Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, într-un comunicat transmis News.ro.