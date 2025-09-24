G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în faţa Ministerului Economiei / Ei…

santierul naval mangalia damen
Sursa foto: Inquam Photos / Daniel Stoenciu

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în faţa Ministerului Economiei / Ei acuză lipsa unei strategii şi a unui plan concret şi coerent de redresare a şantierului

Articole24 Sep 0 comentarii

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia vor protesta, miercuri, între orele 11.30 – 15.30, în faţa Ministerului Economiei şi acuză autorităţile statului că nu există nicio strategie sau un plan concret şi corent de redresare a şantierului. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ei susţin că această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului Mangalia, transmite News.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Protest al SOS Infertilitatea şi Declic în faţa Guvernului pentru reluarea finanţării programului de fertilizare in vitro

Articole23 Sep • 140 vizualizări
0 comentarii

Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală / Amenință cu greva generală / Spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan

Articole15 Sep • 188 vizualizări
0 comentarii

Sindicaliștii bugetari din administraţia publică anunță protest luni în București

Articole14 Sep • 319 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.