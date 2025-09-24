Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în faţa Ministerului Economiei / Ei acuză lipsa unei strategii şi a unui plan concret şi coerent de redresare a şantierului
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia vor protesta, miercuri, între orele 11.30 – 15.30, în faţa Ministerului Economiei şi acuză autorităţile statului că nu există nicio strategie sau un plan concret şi corent de redresare a şantierului.
Ei susţin că această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului Mangalia, transmite News.ro.
