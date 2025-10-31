Raluca Turcan, despre invitaţia PSD către premierul Bolojan de a veni în Parlament: Tupeu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferinţă de presă, drept „tupeu” invitaţia adresată de grupul PSD de la Camera Deputaţilor premierului Ilie Bolojan de a veni în Parlament pentru a da explicaţii despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Practic, invitarea primului ministru şi a miniştrilor în Parlament reprezintă un instrument democratic. Cutumiar, acest instrument aparţine opoziţiei, dar pot şi reprezentanţi ai partidelor de la putere să-l folosească pentru a prezenta teme importante care ţin de decizia Guvernului. Folosirea însă a acestui instrument de către un partid aflat la guvernare, pentru a-l sancţiona pe premier sau anumiţi miniştri, poartă o singură denumire, aceea se numeşte tupeu. Este ca şi cum vulpea ar ţine predici despre paznici”, a declarat Raluca Turcan, fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

De asemenea, reprezentantul PNL Sibiu a afirmat că ambasadele din România privesc cu „suspiciune” această invitaţie a PSD adresată premierului Bolojan de a oferi explicaţii în Parlament.

„Sunt personaje care au scos sute de mii de oameni în stradă şi au provocat reacţii dure ale ambasadelor, inclusiv din partea Ambasadei SUA, atunci când au încercat să modifice legile justiţiei noaptea, cum bine ştiţi că se spunea, în timpul Ordonanţei 13. Şi când un politician, cu asemenea palmares, cu un asemenea trecut, ajunge să vorbească despre integritate, practic, în România, fiecare om îşi aminteşte exact ceea ce au încercat să facă în perioada în care justiţia se dorea a fi îngenunchiată. Iar acest semnal să ştiţi că nu îl primesc doar românii. Toate ambasadele statelor care sunt reprezentate în România nu pot să nu privească cu o oarecare, să spunem, suspiciune, modalitatea în care un om care voia să modifice legile justiţiei în interesul unui grup infracţional acum ajunge să îl cheme în Parlament pentru a-i face morală şi a-l sancţiona pe singurul lider politic din România aflat în fruntea guvernului care îşi doreşte o bună administrare a ţării”, a arătat Raluca Turcan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că încă nu a primit invitaţia de a fi prezent în Parlament pentru a da explicaţii despre retragerea trupelor americane din România şi că va da vineri un răspuns – dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaţilor.

Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat, miercuri, ministrul Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.