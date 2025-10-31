G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Raluca Turcan, despre invitaţia PSD către premierul Bolojan de a veni în…

Raluca Turcan, ministrul Culturii
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Raluca Turcan, despre invitaţia PSD către premierul Bolojan de a veni în Parlament: Tupeu

Articole31 Oct • 283 vizualizări 1 comentariu

Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferinţă de presă, drept „tupeu” invitaţia adresată de grupul PSD de la Camera Deputaţilor premierului Ilie Bolojan de a veni în Parlament pentru a da explicaţii despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Practic, invitarea primului ministru şi a miniştrilor în Parlament reprezintă un instrument democratic. Cutumiar, acest instrument aparţine opoziţiei, dar pot şi reprezentanţi ai partidelor de la putere să-l folosească pentru a prezenta teme importante care ţin de decizia Guvernului. Folosirea însă a acestui instrument de către un partid aflat la guvernare, pentru a-l sancţiona pe premier sau anumiţi miniştri, poartă o singură denumire, aceea se numeşte tupeu. Este ca şi cum vulpea ar ţine predici despre paznici”, a declarat Raluca Turcan, fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

De asemenea, reprezentantul PNL Sibiu a afirmat că ambasadele din România privesc cu „suspiciune” această invitaţie a PSD adresată premierului Bolojan de a oferi explicaţii în Parlament.

„Sunt personaje care au scos sute de mii de oameni în stradă şi au provocat reacţii dure ale ambasadelor, inclusiv din partea Ambasadei SUA, atunci când au încercat să modifice legile justiţiei noaptea, cum bine ştiţi că se spunea, în timpul Ordonanţei 13. Şi când un politician, cu asemenea palmares, cu un asemenea trecut, ajunge să vorbească despre integritate, practic, în România, fiecare om îşi aminteşte exact ceea ce au încercat să facă în perioada în care justiţia se dorea a fi îngenunchiată. Iar acest semnal să ştiţi că nu îl primesc doar românii. Toate ambasadele statelor care sunt reprezentate în România nu pot să nu privească cu o oarecare, să spunem, suspiciune, modalitatea în care un om care voia să modifice legile justiţiei în interesul unui grup infracţional acum ajunge să îl cheme în Parlament pentru a-i face morală şi a-l sancţiona pe singurul lider politic din România aflat în fruntea guvernului care îşi doreşte o bună administrare a ţării”, a arătat Raluca Turcan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că încă nu a primit invitaţia de a fi prezent în Parlament pentru a da explicaţii despre retragerea trupelor americane din România şi că va da vineri un răspuns – dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaţilor.

Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat, miercuri, ministrul Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Raluca Turcan îl acuză pe ministrul Culturii de conflict de interese: „Instituția trebuie ferită de suspiciuni”

Articole27 Oct • 895 vizualizări
0 comentarii

Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR”

Articole13 Oct 2025 • 846 vizualizări
1 comentariu

Raluca Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut

Articole7 Oct 2025 • 676 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Turcano, cand erai colega cu Grindeanu in guvernul Ciolacu PSD-PNL, tu la Ministerul Culturii si el la Transporturi, de ce nu i-ai spus despre OUG13 si celelalte ticalosii pe care le-a facut?
    Ieri va pupati, azi va criticati, maine va pupati iarasi… De aia nu mai au romanii incredere in voi!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.