G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție…

Sursa Foto: Facebook/ Raluca Turcan

Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR”

Articole13 Oct • 395 vizualizări 1 comentariu

Deputatul PNL Raluca Turcan a reacționat luni, pe Facebook, după publicarea celui mai recent sondaj INSCOP, afirmând că cifrele reflectă „lipsa de solidaritate în coaliție” și acuzând PSD că, prin atacurile la adresa liberalilor, „întărește AUR”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Când PSD își concentrează atacurile asupra PNL, nu câștigă PSD, ci AUR. Iar AUR ajunge dublu față de cele două partide la un loc”, a scris Turcan, care a vorbit despre „un sentiment de deja-vu” față de momentul alegerilor prezidențiale din 2024, când „un extremist a ajuns în turul doi”.

Fostul ministru al Culturii consideră că social-democrații „nu învață din trecut” și se arată îngrijorată că „PSD pare mai preocupat să lovească în lideri liberali decât să consolideze guvernarea”. În acest context, Turcan a menționat numele lui Ilie Bolojan, considerat de mulți o voce influentă în interiorul PNL, afirmând că „atacurile constante la adresa unor oameni precum Ilie Bolojan nu ajută coaliția, ci o slăbesc”.

Turcan a criticat și USR, acuzând partidul că, aflat la guvernare, „contestă tot ce a fost făcut anterior” și că prin „critica permanentă alimentează extremismul”, fără a oferi soluții concrete.

În finalul mesajului, deputatul liberal transmite că PNL are „ocazia să se ridice deasupra conflictului” și să devină „singurul partid consecvent, responsabil și pregătit”, mizând pe meritocrație și solidaritate internă.

„Când meritocrația ghidează deciziile, orice diferență de idei se poate transforma într-o soluție comună. Așa se reconstruiește încrederea. Așa se reconstruiește PNL”, a conchis Raluca Turcan.

Declarațiile vin în contextul în care sondajul INSCOP publicat luni arată o creștere semnificativă pentru AUR și o scădere pentru partidele din coaliția de guvernare, PNL și PSD, tendință explicată de analiști prin erodarea internă și lipsa unui mesaj coerent de guvernare.

Context

AUR ocupă primul loc în opţiunile electoratului, fiind urmat de PSD, PNL şi USR, relevă un sondaj INSCOP dat luni publicităţii, transmite Agerpres.

Cercetarea a fost realizată în perioada 6 – 10 octombrie de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Astfel, 40% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie şi 38,.1% în mai).

Pe locul al doilea se situează PSD cu 17,6% (faţă de 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie şi 17,4% în mai).

Acesta este urmat de PNL cu 14,8% (faţă de 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie şi 16% în mai).

Pe locul al patrulea în opţiunile electoratului se află USR cu 11,5% (faţă de 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% din opțiunile electoratului, PSD rămâne la 17% / Ușoară creștere pentru PNL și scădere pentru USR

Articole13 Oct • 1.824 vizualizări
3 comentarii

VIDEO Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Proiectul nostru de înnoire profundă nu este fezabil. PSD a devenit un spațiu dominat de frici și tranzacții”

Articole13 Oct • 7.488 vizualizări
6 comentarii

Senatul dezbate luni moţiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruţă / E acuzat de ”lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizarea excesivă”

Articole13 Oct • 254 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. nu prea se descurca cu matematica madam „AUR ajunge dublu față de cele două partide la un loc”
    dar banuiesc ca nici la politca nu se pricepe mai bine , daca nu vede ca PSD se pregateste de fapt de alianta cu AUR

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.