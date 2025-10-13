Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR”

Deputatul PNL Raluca Turcan a reacționat luni, pe Facebook, după publicarea celui mai recent sondaj INSCOP, afirmând că cifrele reflectă „lipsa de solidaritate în coaliție” și acuzând PSD că, prin atacurile la adresa liberalilor, „întărește AUR”.

„Când PSD își concentrează atacurile asupra PNL, nu câștigă PSD, ci AUR. Iar AUR ajunge dublu față de cele două partide la un loc”, a scris Turcan, care a vorbit despre „un sentiment de deja-vu” față de momentul alegerilor prezidențiale din 2024, când „un extremist a ajuns în turul doi”.

Fostul ministru al Culturii consideră că social-democrații „nu învață din trecut” și se arată îngrijorată că „PSD pare mai preocupat să lovească în lideri liberali decât să consolideze guvernarea”. În acest context, Turcan a menționat numele lui Ilie Bolojan, considerat de mulți o voce influentă în interiorul PNL, afirmând că „atacurile constante la adresa unor oameni precum Ilie Bolojan nu ajută coaliția, ci o slăbesc”.

Turcan a criticat și USR, acuzând partidul că, aflat la guvernare, „contestă tot ce a fost făcut anterior” și că prin „critica permanentă alimentează extremismul”, fără a oferi soluții concrete.

În finalul mesajului, deputatul liberal transmite că PNL are „ocazia să se ridice deasupra conflictului” și să devină „singurul partid consecvent, responsabil și pregătit”, mizând pe meritocrație și solidaritate internă.

„Când meritocrația ghidează deciziile, orice diferență de idei se poate transforma într-o soluție comună. Așa se reconstruiește încrederea. Așa se reconstruiește PNL”, a conchis Raluca Turcan.

Declarațiile vin în contextul în care sondajul INSCOP publicat luni arată o creștere semnificativă pentru AUR și o scădere pentru partidele din coaliția de guvernare, PNL și PSD, tendință explicată de analiști prin erodarea internă și lipsa unui mesaj coerent de guvernare.

Context

AUR ocupă primul loc în opţiunile electoratului, fiind urmat de PSD, PNL şi USR, relevă un sondaj INSCOP dat luni publicităţii, transmite Agerpres.

Cercetarea a fost realizată în perioada 6 – 10 octombrie de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Astfel, 40% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie şi 38,.1% în mai).

Pe locul al doilea se situează PSD cu 17,6% (faţă de 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie şi 17,4% în mai).

Acesta este urmat de PNL cu 14,8% (faţă de 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie şi 16% în mai).

Pe locul al patrulea în opţiunile electoratului se află USR cu 11,5% (faţă de 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai).