Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei în Gorj şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune / Managerul unei societăţi de transport mărfuri a invocat plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei, sume pe care şi le-a însuşit

Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din sectorul 1 al Capitalei au făcut, miercuri patru percheziţii, în judeţele Gorj şi Ilfov, într-un dosar penal de înşelăciune. Potrivit Poliţiei Capitalei, managerul unei societăţi comerciale de transport de mărfuri ar fi indus în eroare firma, în perioada 2023 – 2024, cu ajutorul a două persoane, invocând plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei. Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi transferat sumele respective în contul bancar al unei societăţi interpuse, de unde ulterior şi le-a însuşit. Cei trei au fost duşi la audieri, transmite News.ro.

Poliţia Capitalei a informat că în perioada 2023 – 2024 un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în calitate de manager al unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate transporturile de mărfuri, cu sprijinul a două persoane, ar fi indus în eroare această societate, prin prezentarea ca adevărate a unor relaţii comerciale fictive, determinând-o să facă plăţi nedatorate, de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei.

Din cercetări, s-a mai stabilit că sumele ar fi fost transferate în contul bancar al unei societăţi comerciale interpuse, iar de acolo însuşite de bărbatul în cauză.

Astfel, pentru administrarea materialului probator, miercuri, au fost puse în executare patru de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Gorj şi Ilfov.

În acest context, persoanele vizate au fost conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun, precizează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru înşelăciune.