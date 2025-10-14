Asociația „Acum”, grup de inițativă civică, solicită autorităților înființarea Institutului Național „Cardinal Iuliu Hossu” pentru studierea genocidului împotriva Bisericii Române Unite, Greco-Catolice

Grupul de inițiativă civică susține că, după 1989, statul român a recunoscut formal existența Bisericii Greco-Catolice, însă nu i-a restabilit integral drepturile patrimoniale și morale.

Începând cu anul 1945, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică (BRU) a fost supusă unui amplu proces de distrugere sistematică, ordonat de regimul comunist instalat sub ocupație sovietică.

Prin Decretul nr. 358 din 1 decembrie 1948, emis la ordinul lui Stalin și semnat de autoritățile comuniste române, acest cult a fost scos în afara legii, patrimoniul său mobil și imobil fiind confiscat și predat Bisericii Ortodoxe Române, iar clerul și credincioșii fiind forțați să abdice de la propria credință.

Datele istorice consemnează amploarea tragediei: în 1948, BRU avea 2.429 de biserici, 9 ordine călugărești, 20 de licee de băieți, 14 licee de fete, 6 tipografii, 4 azile și orfelinate, și o activitate editorială de circa 250.000 de exemplare lunar (Anuarul Pontifical, 1948).

Peste 1.800.000 de credincioși au fost afectați direct de actul de desființare; episcopii au fost arestați și închiși, unii murind în temnițele comuniste – între ei Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie, Ioan Suciu și Tit Liviu Chinezu, toți beatificați de Papa Francisc la 2 iunie 2019.

Între 1948–1964, aproape întreg cler greco-catolic a fost anchetat, condamnat sau exterminat. Episcopul Iuliu Hossu, primul cardinal al românilor, a fost ținut în detenție peste 22 de ani, în condiții de frig, înfometare și izolare completă, refuzând constant trecerea la ortodoxie. Mărturia sa – „Credința noastră este viața noastră” – a devenit simbolul demnității unui popor.

După 1989, prin Decretul-Lege nr. 9/1989 și Decretul-Lege nr. 126/1990, statul român a recunoscut formal existența Bisericii Greco-Catolice, însă nu a restabilit integral drepturile patrimoniale și morale.

„Restituirea proprietăților confiscate s-a blocat în comisii bilaterale ineficiente, iar numeroase lăcașuri de cult greco-catolice rămân, până astăzi, sub folosința exclusivă a altui cult, în contradicție cu principiile de drept și cu jurisprudența europeană (CEDO, cauza Parohia Greco-Catolică Lupeni și alții c. României, 2016).

Cazuri flagrante precum Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, Catedrala „Intrarea în Templu a Maicii Domnului” din Gherla sau mănăstirea de la Bixad ilustrează persistența nedreptății istorice și absența unei voințe instituționale de reparare”, argumentează asociația „Acum” solicitarea de înființare a Institutului Național „Cardinal Iuliu Hossu”.