Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia Gaza / ”Majoritatea se opune politicii Israelului şi genocidului” / Mitingul a fost organizat de un partid radical de stânga

Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească ofensiva militară în Fâşia Gaza, agitând steaguri palestiniene şi pancarte proclamând că ”hrana şi apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP, transmite News.ro.

”Azi putem să arătăm că majoritatea, care se opune politicii Israelului şi genocidului, este vizibilă în stradă şi poate acţiona”, s-a felicitat sâmbătă un manifestant, Dustin Hirschfeld.

Aproximativ 60.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestaţia ”Împreună pentru (Fâşia) Gaza”, organizată de Partidul Die Linke (stânga radicală) şi grupări din societatea civilă, potrivit poliţiei.

Potrivit organizatorilor, la manifestaţie au participat 100.000 de persoane.

Aproximativ 1.800 de poliţişti au fost desfăşuraţi.

Marşul, care s-a desfăşurat paşnic, s-a încheiat la Coloana Victoriei, unde s-a organizat un concert de rap şi hip-hop.

Die Linke acuză Guvernul lui Friedrich Merz de faptul că păstrează tăcerea în pofida situaţiei umanitare catastrofice în Războiul din Fâşia Gaza.

Guvernul Merz ”trebuie să acţioneze în sfârşit şi să crească presiunile asupra Guvernului israelian pentru a-l forţa să schimbe direcţia”, cere partidul din opoziţie, care îndeamnă la mobilizare.

Această manifestaţie pune în lumină furia tot mai mare a populaţiei germane împotriva Războiului din Fâşia Gaza.

Din cauza responsabilităţii sale faţă de Holocaust, Germania era pânbă acum unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului.

Însă tonul Berlinului împotriva Israelului s-a înăsprit în ultimele luni, pe măsură ce situaţia umanitară din Fâşia Gaza se deteriora în od dramatic.

Cancelarul Friedrich Merz a anunţat în august suspendarea exportului de armament pe care israelul îl poate folosi în Fâşia Gaza.

Însă critici îl acuză pe Merz să nu a mers suficient de departe.

Germania ezită să sancţioneze Israelul şi nu a recunoscut Palestina ca stat, spre deosebire de un număr bun al aliaţilor săi din Occident.

Un atac comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a antrenat de partea israliană moartea a 1.219 persoiane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, iar 47 sunt ţinute în continuare în enclavă, dintre care 25 sunt considerate moarte de către armata israeliană.

Ofensiva israeliană de represalii în Fâşia Gaza s-a soldat cu 65.926 de morţi, majoritatea civili, potrivit unor date ale Minmisterului Sănătăţii al Guvernului Hamas, considerate fiabile de către ONU.