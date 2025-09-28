G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia…

Palestina, Fasia Gaza, protest de sutinere, palestinieni, mars sustinere Palestina
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia Gaza / ”Majoritatea se opune politicii Israelului şi genocidului” / Mitingul a fost organizat de un partid radical de stânga

Articole28 Sep • 52 vizualizări 0 comentarii

Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească ofensiva militară în Fâşia Gaza, agitând steaguri palestiniene şi pancarte proclamând că ”hrana şi apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Azi putem să arătăm că majoritatea, care se opune politicii Israelului şi genocidului, este vizibilă în stradă şi poate acţiona”, s-a felicitat sâmbătă un manifestant, Dustin Hirschfeld.

Aproximativ 60.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestaţia ”Împreună pentru (Fâşia) Gaza”, organizată de Partidul Die Linke (stânga radicală) şi grupări din societatea civilă, potrivit poliţiei.

Potrivit organizatorilor, la manifestaţie au participat 100.000 de persoane.

Aproximativ 1.800 de poliţişti au fost desfăşuraţi.

Marşul, care s-a desfăşurat paşnic, s-a încheiat la Coloana Victoriei, unde s-a organizat un concert de rap şi hip-hop.

Die Linke acuză Guvernul lui Friedrich Merz de faptul că păstrează tăcerea în pofida situaţiei umanitare catastrofice în Războiul din Fâşia Gaza.

Guvernul Merz ”trebuie să acţioneze în sfârşit şi să crească presiunile asupra Guvernului israelian pentru a-l forţa să schimbe direcţia”, cere partidul din opoziţie, care îndeamnă la mobilizare.

Această manifestaţie pune în lumină furia tot mai mare a populaţiei germane împotriva Războiului din Fâşia Gaza.

Din cauza responsabilităţii sale faţă de Holocaust, Germania era pânbă acum unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului.

Însă tonul Berlinului împotriva Israelului s-a înăsprit în ultimele luni, pe măsură ce situaţia umanitară din Fâşia Gaza se deteriora în od dramatic.

Cancelarul Friedrich Merz a anunţat în august suspendarea exportului de armament pe care israelul îl poate folosi în Fâşia Gaza.

Însă critici îl acuză pe Merz să nu a mers suficient de departe.

Germania ezită să sancţioneze Israelul şi nu a recunoscut Palestina ca stat, spre deosebire de un număr bun al aliaţilor săi din Occident.

Un atac comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a antrenat de partea israliană moartea a 1.219 persoiane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, iar 47 sunt ţinute în continuare în enclavă, dintre care 25 sunt considerate moarte de către armata israeliană.

Ofensiva israeliană de represalii în Fâşia Gaza s-a soldat cu 65.926 de morţi, majoritatea civili, potrivit unor date ale Minmisterului Sănătăţii al Guvernului Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un bărbat deschide focul dintr-un vapor în North Carolina, omoară cel puţin trei persoane şi răneşte alte opt pe terasa unui bar la malul mării, la Southport/ Un suspect arestat

Articole28 Sep • 345 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Coaliţia funcţionează. Bineînţeles că există nemulţumiri

Articole28 Sep • 144 vizualizări
0 comentarii

Congres riscant la Liverpool pentru Keir Starmer, care acumulează eşecuri

Articole28 Sep • 333 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.