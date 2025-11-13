Cel puţin 37 de persoane au murit în Peru după ce un autobuz a căzut într-o râpă montană
Cel puţin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea montană Arequipa din sudul Peru, au declarat miercuri autorităţile locale, potrivit Reuters, citată de News.ro.
Printre victime se numără 36 de persoane care au murit la faţa locului şi o alta care a decedat la spital, a declarat Walther Oporto, şeful regional al sănătăţii din Arequipa, citând pompierii aflaţi la locul accidentului.
Este cel mai mare număr de victime dintr-o serie de accidente de autobuz produse în ultimii ani din America Latină şi unul dintre cele mai grave înregistrate în Peru.
Printre răniţi se află un bebeluş de opt luni şi alţi doi copii, potrivit unei liste comunicate de autorităţile locale.
Compania de autobuze, Llamosas, nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.
Autorităţile au declarat că autobuzul se deplasa pe autostrada dintre oraşul coastal Chala şi regiunea Arequipa când a lovit o dubă. Impactul l-a aruncat într-o râpă de aproximativ 200 de metri adâncime.
Fotografiile publicate de autorităţile locale arată autobuzul răsturnat la fundul râpei, înconjurat de piese auto împrăştiate şi obiecte personale ale pasagerilor.
Autorităţile din Arequipa au declarat că 26 de persoane au fost tratate pentru leziuni, trei dintre ele fiind în stare gravă.
