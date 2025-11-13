G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cel puţin 37 de persoane au murit în Peru după ce un…

Cel puțin 37 de morți în Peru după ce un autobuz a căzut într-o râpă.
sursa foto: Captură video

Cel puţin 37 de persoane au murit în Peru după ce un autobuz a căzut într-o râpă montană

Articole13 Noi 0 comentarii

Cel puţin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea montană Arequipa din sudul Peru, au declarat miercuri autorităţile locale, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Printre victime se numără 36 de persoane care au murit la faţa locului şi o alta care a decedat la spital, a declarat Walther Oporto, şeful regional al sănătăţii din Arequipa, citând pompierii aflaţi la locul accidentului.

Este cel mai mare număr de victime dintr-o serie de accidente de autobuz produse în ultimii ani din America Latină şi unul dintre cele mai grave înregistrate în Peru.

Printre răniţi se află un bebeluş de opt luni şi alţi doi copii, potrivit unei liste comunicate de autorităţile locale.

Compania de autobuze, Llamosas, nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Autorităţile au declarat că autobuzul se deplasa pe autostrada dintre oraşul coastal Chala şi regiunea Arequipa când a lovit o dubă. Impactul l-a aruncat într-o râpă de aproximativ 200 de metri adâncime.

Fotografiile publicate de autorităţile locale arată autobuzul răsturnat la fundul râpei, înconjurat de piese auto împrăştiate şi obiecte personale ale pasagerilor.

Autorităţile din Arequipa au declarat că 26 de persoane au fost tratate pentru leziuni, trei dintre ele fiind în stare gravă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO SURSE Dominic Fritz a trecut ultimul test pentru a obține cetățenia română, după mai bine de un an de când a solicitat-o. Mai are doar de depus jurământul

Articole12 Noi • 403 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Sute de cântăreți la cimpoi din Australia au stabilit un record mondial cu piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC

Articole12 Noi • 269 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Daniel Băluță: Aș continua proiectele lui Nicușor Dan privind radialele, inelul median al Capitalei, restricționarea construcțiilor în interiorul orașului / Avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă

Articole12 Noi • 974 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.