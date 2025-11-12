VIDEO Sute de cântăreți la cimpoi din Australia au stabilit un record mondial cu piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC

Sute de cântăreți la cimpoi au stabilit miercuri un nou record mondial interpretând piesa rock and roll clasică „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC, scrie Associated Press.

Intitulat „The Great Melbourne Bagpipe Bash”, spectacolul eclectic a avut loc în Federation Square din Melbourne, pe Swanston Street, care a fost scena videoclipului din 1976 al trupei australiene de hard rock, în care aceștia au interpretat hitul pe platforma unui camion care se deplasa încet prin traficul din centrul orașului, cu muzica răsunând din difuzoare.

Federation Square se află, de asemenea, la o scurtă plimbare de Melbourne Cricket Ground, unde AC/DC are programat să susțină miercuri primul concert în Australia din ultimul deceniu. Chitaristul Angus Young, în vârstă de 70 de ani, este singurul membru al trupei care a cântat pe camion și care participă la ultimul turneu australian.

Mii de spectatori au umplut piața pentru a asista la încercarea de a doborî recordul mondial. Mulți dintre cei 374 de cimpoieri au trebuit să se strecoare prin mulțime pentru a ajunge la scenă. Cel mai în vârstă cimpoier avea 98 de ani, au spus organizatorii.

Printre cimpoieri se aflau Les Kenfield și Kevin Conlon, doi dintre cei trei membri ai Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums care au cântat alături de AC/DC pe camion acum 49 de ani.

„La momentul respectiv nu ți-ai dat seama cât de important este acest eveniment, până acum”, a declarat Kenfield pentru Australian Broadcasting Corp. „Acum este unul dintre cele mai mari lucruri – probabil cel mai mare lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea.”

După ce au fost declarați deținători ai recordului mondial, cântăreții la cimpoi au interpretat la cerere melodia „Happy Birthday”, urmată de o versiune improvizată a melodiei „Amazing Grace”, în fața unei mulțimi entuziaste, mulți dintre spectatori folosind telefoanele mobile pentru a înregistra momentul.

Cartea Recordurilor Australiană, care certifică recorduri din 2012, a confirmat că 374 de cântăreți la cimpoi au doborât împreună recordul stabilit de 333 de cântăreți la cimpoi în Bulgaria în 2012. Cea mai cunoscută Carte a Recordurilor Mondiale Guinness din Marea Britanie, care a confirmat recordul bulgar, a declarat pentru Associated Press că nu a fost contactată pentru a evalua încercarea de record de la Melbourne.

Mulți dintre spectatorii entuziaști purtau tricouri AC/DC. Când au fost întrebați de pe scenă cine dintre ei va merge la concert după aceea, multe mâini s-au ridicat.