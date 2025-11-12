VIDEO Daniel Băluță: Aș continua proiectele lui Nicușor Dan privind radialele, inelul median al Capitalei, restricționarea construcțiilor în interiorul orașului / Avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Daniel Băluță vrea să continue, ca primar general al Capitalei, proiectele majore demarate de fostul primar al Bucureștiului, ajuns acum președintele țării, Nicușor Dan.

„Aș continua principiile radialelor pe care Nicușor Dan le-a avut, care sunt niște proiecte foarte corecte și trebuie continuate, aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median al Capitalei, aș continua această restricționare a construcțiilor în interiorul orașului, pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul de oameni care există în el”, a spus Daniel Băluță la Antena 1.

El s-a referit în mod special la obiectivul fundamental pe care îl are în programul său, de creștere a calității vieții și a explicat cum poate fi realizat acest lucru.

„Un obiectiv foarte important pe care-l am este extinderea orașului, fie ca zonă metropolitană, fie ca parte integrantă a Bucureștiului și vom profita de modificarea legislației pentru împărțirea administrativ-teritorială a României pentru a implementa aceste modificări în legislație. Acest lucru este important, pentru că ne ajută să aducem bani europeni și avem experiența Sectorului 4, unde am adus 5 miliarde de euro bani europeni, lucru pe care trebuie să-l facem și pentru municipalitate. Această zonă metropolitană nouă trebuie urbanizată corespunzător, trebuie reglementată, astfel încât orașul să se poată dezvolta normal și să poată respira”, a Daniel Băluță.

Daniel Băluță a fost întrebat despre acuzațiile care i se aduc, referitoare la o așa-zisă apropiere de mafia imobiliară.

„Răspunsul este unul foarte simplu: avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă, nefiind de acord să construim școli, licee, grădinițe, pe terenuri pe care deja le-am expropriat, în zone în care, de-a lungul timpului, construcțiile nu au fost corect reglementate. Avem astfel de probleme, este o realitate și facem față acestor provocări și loviturilor pe care mai ales în această perioadă de campanie le putem primi din orice direcție”, a afirmat Băluță.