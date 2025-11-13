Justiția SUA apără militarii care atacă mortal traficanții de droguri: Nu riscă să fie urmăriți penal

Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare care merită urmărirea penală, transmite AFP, citată de News.ro.

”Atacurile au fost ordonate în conformitate cu legile conflictelor armate şi, ca atare, sunt ordine legale”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie.

Membrii armatei americane care participă la atacuri, care au provocat moartea a cel puţin 76 de persoane, nu riscă urmărirea penală, a spus purtătorul de cuvânt.

”Personalul militar are obligaţia legală de a urma ordine legale şi, ca atare, nu poate fi urmărit penal pentru că a urmat ordine legale”, a adăugat acesta.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a îndemnat luni Washingtonul să investigheze legalitatea atacurilor asupra presupuselor ambarcaţiuni care transportau droguri, afirmând că există ”indicii puternice” că acestea constituie ”execuţii extrajudiciare”.

Armata SUA a efectuat o serie de atacuri în Caraibe şi Pacific în ultimele săptămâni asupra unor ambarcaţiuni despre care Washingtonul susţine că transportă droguri. Ultimul atac a avut loc în Pacific în weekend şi a provocat moartea a şase persoane, a declarat secretarul apărării Pete Hegseth.

Washington Post a raportat, miercuri, că Departamentul Justiţiei a redactat în iulie un aviz clasificat în care se stabileşte baza legală pentru atacuri, care protejează personalul participant de posibile urmăriri penale viitoare.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a declarat într-o notificare adresată Congresului că Statele Unite sunt angajate într-un ”conflict armat” cu cartelurile de droguri din America Latină, descriindu-le ca grupuri teroriste, ca parte a justificării atacurilor.

Turk, într-un interviu acordat AFP, a declarat că operaţiunile împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi ar trebui considerate ”operaţiuni de aplicare a legii”, care intră sub incidenţa dreptului internaţional al drepturilor omului.

În astfel de cazuri, ”utilizarea forţei letale trebuie să fie extrem de limitată”, a spus Turk.

”Trebuie să fie ultima soluţie în faţa unui atac imediat. Nu este ceea ce vedem noi”, a afirmat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Întrebat dacă crede că atacurile ar putea constitui execuţii extrajudiciare, Turk a răspuns: ”Există indicii puternice că aşa este, dar trebuie să se investigheze acest lucru”.

Administraţia Trump a constituit forţe militare semnificative în America Latină, în cadrul a ceea ce numeşte o campanie de eradicare a traficului de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, care a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite, a afirmat că consolidarea forţelor militare face parte dintr-un complot pentru a-l înlătura de la putere.