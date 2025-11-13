G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Justiția SUA apără militarii care atacă mortal traficanții de droguri: Nu riscă…

droguri, cocaina
Sursa foto: Unsplash

Justiția SUA apără militarii care atacă mortal traficanții de droguri: Nu riscă să fie urmăriți penal

Articole13 Noi • 114 vizualizări 0 comentarii

Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare care merită urmărirea penală, transmite AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Atacurile au fost ordonate în conformitate cu legile conflictelor armate şi, ca atare, sunt ordine legale”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie.

Membrii armatei americane care participă la atacuri, care au provocat moartea a cel puţin 76 de persoane, nu riscă urmărirea penală, a spus purtătorul de cuvânt.

”Personalul militar are obligaţia legală de a urma ordine legale şi, ca atare, nu poate fi urmărit penal pentru că a urmat ordine legale”, a adăugat acesta.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a îndemnat luni Washingtonul să investigheze legalitatea atacurilor asupra presupuselor ambarcaţiuni care transportau droguri, afirmând că există ”indicii puternice” că acestea constituie ”execuţii extrajudiciare”.

Armata SUA a efectuat o serie de atacuri în Caraibe şi Pacific în ultimele săptămâni asupra unor ambarcaţiuni despre care Washingtonul susţine că transportă droguri. Ultimul atac a avut loc în Pacific în weekend şi a provocat moartea a şase persoane, a declarat secretarul apărării Pete Hegseth.

Washington Post a raportat, miercuri, că Departamentul Justiţiei a redactat în iulie un aviz clasificat în care se stabileşte baza legală pentru atacuri, care protejează personalul participant de posibile urmăriri penale viitoare.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a declarat într-o notificare adresată Congresului că Statele Unite sunt angajate într-un ”conflict armat” cu cartelurile de droguri din America Latină, descriindu-le ca grupuri teroriste, ca parte a justificării atacurilor.

Turk, într-un interviu acordat AFP, a declarat că operaţiunile împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi ar trebui considerate ”operaţiuni de aplicare a legii”, care intră sub incidenţa dreptului internaţional al drepturilor omului.

În astfel de cazuri, ”utilizarea forţei letale trebuie să fie extrem de limitată”, a spus Turk.

”Trebuie să fie ultima soluţie în faţa unui atac imediat. Nu este ceea ce vedem noi”, a afirmat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Întrebat dacă crede că atacurile ar putea constitui execuţii extrajudiciare, Turk a răspuns: ”Există indicii puternice că aşa este, dar trebuie să se investigheze acest lucru”.

Administraţia Trump a constituit forţe militare semnificative în America Latină, în cadrul a ceea ce numeşte o campanie de eradicare a traficului de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, care a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite, a afirmat că consolidarea forţelor militare face parte dintr-un complot pentru a-l înlătura de la putere.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şase „narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe / Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite

Articole24 Oct 2025 • 309 vizualizări
0 comentarii

Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak

Articole21 Oct 2025 • 126 vizualizări
0 comentarii

Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, pe care o acuză că nu combate traficul de droguri / Președintele american îl acuză pe omologul său columbian că este el însuşi un „baron al drogurilor”

Articole19 Oct 2025 • 1.295 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.