Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, pe care o acuză că nu combate traficul de droguri / Președintele american îl acuză pe omologul său columbian că este el însuşi un „baron al drogurilor”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi traficul de droguri şi că este el însuşi un „baron al drogurilor”, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Începând de astăzi, aceste plăţi sau orice altă formă de plăţi ori alte ajutoare, nu vor mai fi efectuate” către Columbia, a scris Donald Trump, cu majuscule, pe platforma Truth Social, fără a detalia ajutoarele la care se referă.

Preşedintele columbian Gustavo Petro „nu face nimic pentru a opri” producţia de droguri, a continuat Trump, acuzându-l în plus pe omologul său columbian că este el însuşi un „baron al drogurilor care încurajează puternic producţia masivă de narcotice” în ţara sa.

Columbia este ţara sud-americană care primeşte cel mai substanţial ajutor financiar din partea SUA, conform datelor guvernului american, respectiv peste 740 de milioane de dolari în 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile date complete. Jumătate din aceste fonduri au fost alocate luptei împotriva drogurilor, iar restul programelor umanitare şi alimentare, printre altele.

Până în luna septembrie, Columbia a fost considerată de SUA unul dintre cei 20 de parteneri ai săi în combaterea producţiei şi traficului de droguri, statut care o făcea eligibilă pentru ajutoare financiare semnificative. Dar Casa Albă i-a revocat acest statut, invocând producţia „record” de cocaină şi „încercări eşuate” de negocieri cu „grupuri narco-teroriste”.

Columbia este principalul producător mondial de cocaină, cu un record de circa 2.600 de tone în 2023, producţie cu 53% mai mare faţă de cea din anul precedent, potrivit ONU.

Grupurile armate se finanţează cu ajutorul veniturilor din droguri în această ţară care se confruntă de mai mult de o jumătate de secol cu un război civil care implică gherile, traficanţi de droguri şi forţele guvernamentale.

Preşedintele Gustavo Petro a încercat să reia negocierile de pace cu majoritatea acestor grupuri, la şase ani după acordul istoric de dezarmare a fostei grupări de gherilă FARC, dar majoritatea acestor tentative au eşuat sau sunt în impas.

Reacţionând după anunţul lui Trump despre oprirea ajutorului financiar, Gustavo Petro i-a reproşat omologului său american că „se înşală” dacă-l consideră „un lider al traficanţilor de droguri”, afirmând că, dimpotrivă, ceea ce a făcut de-a lungul carierei sale a fost tocmai să denunţe mafiile drogurilor.