Aventura tristă a lui Hamilton la Ferrari: „Este doar o chestiune de timp până va fi înlocuit”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ted Kravitz, analist Sky Sports F1, a vorbit despre mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari, iar reporter britanic este sigur că multiplul campion mondial va fi înlocuit de Oliver Bearman, informează f1oversteer.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oliver Bearman va fi înlocuitorul lui Lewis Hamilton la Ferrari, transmite Sky Sports F1

A venit cu fast, dar plecarea pare să vină fără glorie. Este vorba despre Lewis Hamilton și aventura sa la Ferrari. Ajuns la 40 de ani, britanicul are parte de cel mai slab sezon din carieră, unul fără vreo clasare pe podium.

Mai sunt trei Grand Prix-uri din 2025, iar șansele ca Lewis să bifeze un rezultat notabil cu Scuderia sunt foarte mici.

Fin cunoscător al fenomenului numit F1, Ted Kravitz spune că Oliver Bearman (20 de ani) va fi înlocuitorul lui Hamilton.

Lewis va mai sta în 2026 alături de Scuderie, iar apoi cel mai probabil se va retrage.

Există o șansă extrem de mică în direcția rămânerii lui Hamilton și în 2027 la Maranello: rezultatele de anul viitor să fie excepționale, iar Ferrari să activeze anul în plus de contract.

Pare însă mai degreabă doar un vis pentru fanii Ferrari, dar și pentru Lewis.

În cadrul emisiunii F1 Show de la Sky Sports, Ted Kravitz s-a arătat convins de faptul că pilotul Haas, Oliver Bearman, îi va succeda lui Hamilton. El consideră că este doar o chestiune de timp până când acest lucru se va întâmpla.

„Este clar ca lumina zilei că Ollie Bearman îl va înlocui în cele din urmă pe Lewis Hamilton la Ferrari. Cred că este absolut clar.

Dacă Charles Leclerc va rămâne acolo pe termen lung sau nu este o chestiune complet separată.

Este modul de lucru al Ferrari – au făcut-o cu Charles Leclerc – să-și trimită juniorii la Sauber, la Haas sau la un client al motorului, și apoi să-i aducă înapoi în echipă.

Haas insistă că l-au angajat pe Bearman pentru 2026, așa că eu cred că Ferrari va lăsa lucrurile să se desfășoare cu Hamilton, va aștepta până la sfârșitul contractului său și apoi va decide dacă îl va angaja pe Bearman”, transmite Kravitz.

În vârstă de 20 de ani, Oliver se află sub contract cu Haas, dar este și parte a Academiei Ferrari.

Este considerat în interiorul Scuderiei ca fiind „viitorul proiect al Ferrari”.

Diferența dintre Hamilton și Leclerc în acest an a fost una importantă: sunt 66 de puncte, iar monegascul îl conduce pe Lewis cu 16-5 în calificări și cu 15-3 în curse (atunci când ambii sunt clasați la finalul Grand Prix-ului).

Sursele din paddock-ul Formulei 1 susțin că mariajul dintre Hamilton și Ferrari se va termina odată cu sezonul 2026.

Oliver Bearman trebuie să aibă răbdare, ziua lui va sosi, este de părere Ted Kravitz.

Charles Leclerc a sosit într-o manieră asemănătoare la Ferrari: l-a înlocuit pe veteranul Kimi Raikkonen în 2019, după ce și-a făcut ucenicia la Alfa Romeo Sauber, client Ferrari în ceea ce privește motorul.

De asemenea, pe același model a venit George Russell la Mercedes: a petrecut trei ani la Williams înainte de a fi adus pentru a-l înlocui pe Valtteri Bottas.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1