Premierul Republicii Moldova vine joi la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție / România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al cabinetului Alexandru Munteanu

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi în România, în prima sa vizită de la numirea în funcție. Munteanu va fi primit la Cotroceni, începând cu ora 9:00, de președintele Nicușor Dan.

Ulterior, Munteanu se va întâlni, pentru discuții, de prim-ministrul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, după care cei doi omologi vor susține declarații comune de presă.

Vizita are loc cu cu o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni. De remarcat este faptul că România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum arată documentul de pe site-ul oficial. România este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând atât ajutoare în bani, cât și sprijin strategic pentru ca țara vecină să scape de dependența de Rusia atât în plan energetic, cât și comercial.

În schimb, programul de guvernare al guvernului Munteanu vorbește despre ”vecini”, într-un context mai larg legat de parteneriatele strategice.

”Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității”, se arată în document.

Spre comparație, guvernul anterior condus de Dorin Recean menționase România de 11 ori în programul său de guvernare.

Reamintim că Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul PAS fondat de Maia Sandu, a votat la sfârșitul lunii octombrie instalarea guvernului unicolor Munteanu, după ce Dorin Recean a anunțat, într-un gest surprinzător, că nu vrea să continue în această funcție.