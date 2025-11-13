Premierul Republicii Moldova vine joi la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție / România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al cabinetului Alexandru Munteanu
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi în România, în prima sa vizită de la numirea în funcție. Munteanu va fi primit la Cotroceni, începând cu ora 9:00, de președintele Nicușor Dan.
Ulterior, Munteanu se va întâlni, pentru discuții, de prim-ministrul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, după care cei doi omologi vor susține declarații comune de presă.
Vizita are loc cu cu o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni.
De remarcat este faptul că România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum arată documentul de pe site-ul oficial. România este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând atât ajutoare în bani, cât și sprijin strategic pentru ca țara vecină să scape de dependența de Rusia atât în plan energetic, cât și comercial.
În schimb, programul de guvernare al guvernului Munteanu vorbește despre ”vecini”, într-un context mai larg legat de parteneriatele strategice.
”Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității”, se arată în document.
Spre comparație, guvernul anterior condus de Dorin Recean menționase România de 11 ori în programul său de guvernare.
Reamintim că Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul PAS fondat de Maia Sandu, a votat la sfârșitul lunii octombrie instalarea guvernului unicolor Munteanu, după ce Dorin Recean a anunțat, într-un gest surprinzător, că nu vrea să continue în această funcție.
Cine este Alexandru Munteanu
Stabilit de peste 20 de ani în Ucraina înainte de a fi propus ca premier al Republicii Moldova, omul de afaceri Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. El făcut o facultate la Moscova și nu a mai fost implicat anterior în activități politice.
Munteanu l-a înclouit pe Dorin Recean, premierul care a gestionat ultimii ani, extremi de duri pentru Republica Moldova atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității, dat fiind războiul hibrid lansat de Rusia.
Conform anunțului făcut de Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în momentul nominalizării, Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova.
Născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău, Alexandru Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale.
Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.
Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).
În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.
Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.
A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).
Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.
