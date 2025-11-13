G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Biserica Moldovei, sub umbrela Rusiei, minimizează relația cu Kremlinul / Biserica Basarabiei…

vladimir putin, rusia, presedinte rus, kremlin, moscova, patriarhul kirill, biserica ortodoxa rusa, rusia, moscova
Sursa foto: Kremlin.ru via Wikimedia Commons

Biserica Moldovei, sub umbrela Rusiei, minimizează relația cu Kremlinul / Biserica Basarabiei o acuză de duplicitate și minciuni morale

Articole13 Noi 0 comentarii

O nouă dispută a subliniat, miercuri, divizarea credinţei ortodoxe din Moldova, când cea mai mare biserică din fosta republică sovietică a respins orice idee că ar fi o ”biserică rusă”, în timp ce o biserică rivală, legată de România, a acuzat-o de înşelăciune în masă, transmite Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Peste 90% dintre moldoveni aderă la creştinismul ortodox în ţara situată între Ucraina şi România, însă enoriaşii sunt împărţiţi între două biserici: Mitropolia Moldovei, subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, şi Mitropolia Basarabiei, care se subordonează Bisericii Române. Niciuna dintre ele nu are independenţă deplină.

Diviziunea a fost accentuată de sprijinul Bisericii Ortodoxe Ruse pentru războiul Moscovei în Ucraina, care a afectat Moldova, drone aterizând în repetate rânduri pe teritoriul său. Guvernul pro-european al Moldovei denunţă invazia Kremlinului asupra vecinului său.

Mitropolia Moldovei, într-o declaraţie după un sinod, a minimizat legăturile sale cu Rusia şi a spus că este deschisă tuturor.

”Biserica Ortodoxă din Moldova nu este o «biserică rusă», ci mai degrabă o biserică a întregului popor care trăieşte în Moldova, alcătuită din credincioşi de diferite grupuri naţionale”, a afirmat aceasta.

”Este liberă şi independentă în activităţile sale”, se mai arată în comunicat.

Mitropolia Basarabiei, legată de România, a declarat că biserica mai mare se face vinovată de ”duplicitate şi minciuni morale”.

”Ea induce în eroare opinia publică pretinzând că reprezintă întreaga organizaţie a Bisericii Ortodoxe de pe teritoriul Moldovei istorice”, a afirmat aceasta.

Mitropolia Moldovei, susţine Mitropolia Basarabiei, era ”doar o structură bisericească locală a Patriarhiei Moscovei”.

Biserica legată de România a denunţat, de asemenea, decizia bisericii majoritare de a-i destitui pe 11 preoţi din funcţiile lor, după ce aceştia au trecut de partea cealaltă. Zeci de preoţi care slujeau odinioară în biserica legată de Moscova şi-au mutat parohiile.

Reuters a raportat în septembrie că preoţii din biserica afiliată Moscovei au fost duşi într-un tur al Rusiei şi apoi li s-a cerut să-şi avertizeze enoriaşii cu privire la pericolele urmărite de guvernul pro-occidental în vederea unei integrări europene mai strânse.

Moldova a făcut parte, în diferite perioade, din Imperiul Rus, ”România Mare” şi Uniunea Sovietică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Republica Moldova ar putea impune vize pentru cetăţenii din fostele republici sovietice, cu anumite excepții

Articole9 Noi • 387 vizualizări
0 comentarii

Rusia aseamănă Republica Moldova cu Ucraina și spune că încearcă să distrugă formatul de negocieri privind reglementarea Transnistriei/ Reacția Chișinăului

Articole3 Mar 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.