Biserica Moldovei, sub umbrela Rusiei, minimizează relația cu Kremlinul / Biserica Basarabiei o acuză de duplicitate și minciuni morale

O nouă dispută a subliniat, miercuri, divizarea credinţei ortodoxe din Moldova, când cea mai mare biserică din fosta republică sovietică a respins orice idee că ar fi o ”biserică rusă”, în timp ce o biserică rivală, legată de România, a acuzat-o de înşelăciune în masă, transmite Reuters, citată de News.ro.

Peste 90% dintre moldoveni aderă la creştinismul ortodox în ţara situată între Ucraina şi România, însă enoriaşii sunt împărţiţi între două biserici: Mitropolia Moldovei, subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, şi Mitropolia Basarabiei, care se subordonează Bisericii Române. Niciuna dintre ele nu are independenţă deplină.

Diviziunea a fost accentuată de sprijinul Bisericii Ortodoxe Ruse pentru războiul Moscovei în Ucraina, care a afectat Moldova, drone aterizând în repetate rânduri pe teritoriul său. Guvernul pro-european al Moldovei denunţă invazia Kremlinului asupra vecinului său.

Mitropolia Moldovei, într-o declaraţie după un sinod, a minimizat legăturile sale cu Rusia şi a spus că este deschisă tuturor.

”Biserica Ortodoxă din Moldova nu este o «biserică rusă», ci mai degrabă o biserică a întregului popor care trăieşte în Moldova, alcătuită din credincioşi de diferite grupuri naţionale”, a afirmat aceasta.

”Este liberă şi independentă în activităţile sale”, se mai arată în comunicat.

Mitropolia Basarabiei, legată de România, a declarat că biserica mai mare se face vinovată de ”duplicitate şi minciuni morale”.

”Ea induce în eroare opinia publică pretinzând că reprezintă întreaga organizaţie a Bisericii Ortodoxe de pe teritoriul Moldovei istorice”, a afirmat aceasta.

Mitropolia Moldovei, susţine Mitropolia Basarabiei, era ”doar o structură bisericească locală a Patriarhiei Moscovei”.

Biserica legată de România a denunţat, de asemenea, decizia bisericii majoritare de a-i destitui pe 11 preoţi din funcţiile lor, după ce aceştia au trecut de partea cealaltă. Zeci de preoţi care slujeau odinioară în biserica legată de Moscova şi-au mutat parohiile.

Reuters a raportat în septembrie că preoţii din biserica afiliată Moscovei au fost duşi într-un tur al Rusiei şi apoi li s-a cerut să-şi avertizeze enoriaşii cu privire la pericolele urmărite de guvernul pro-occidental în vederea unei integrări europene mai strânse.

Moldova a făcut parte, în diferite perioade, din Imperiul Rus, ”România Mare” şi Uniunea Sovietică.