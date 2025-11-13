”Păcănele” instalate ilegal în Botoșani / Prejudiciul estimat la 3,5 milioane de lei / Firma nu deţinea licenţă sau autorizaţie de exploatare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţiştii au descoperit într-o localitate din judeţul Botoşani două aparate de tip slot machine pentru care operatorul economic nu avea licenţă sau autorizaţie de exploatare. Aparatele erau utilizate de două persoane în momentul controlului. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 3,5 milioane de lei prin neplata taxelor aferente exploatării aparatelor de acest tip, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, joi, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au desfăşurat un control la un punct de lucru dintr-o localitate din Botoşani.

”În cadrul activităţilor, în incinta locaţiei au fost identificate două aparate tip slot machine pentru care operatorul economic nu deţinea licenţă sau autorizaţie de exploatare. În momentul efectuării verificărilor, aparatele erau utilizate de două persoane. Totodată,poliţiştii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă, respectiv documente, registre de evidenţă şi cele două aparate de joc”, au afirmat poliţiştii.

Ei fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc.

Poliţiştii au precizat că prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3,5 milioane de lei, reprezentând taxele aferente exploatării mijloacelor de joc de tip slot machine.

De asemenea, operatorul economic a fost amendat cu 5000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.