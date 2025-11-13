Investigații ample la Universitatea de Medicină din Republica Moldova după scandalul diplomelor medicilor români / Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Verificăm fiecare dosar”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Verificări de amploare au loc la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, după ce autoritățile române au pus la îndoială veridicitatea diplomelor pentru studii de rezidențiat oferite de această instituție unor medici români. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că este verificat fiecare dosar și fiecare persoană în parte. Oficialul a insistat că diplomele sunt veritabile și a explicat că medicii fuseseră înmatriculați într-o perioadă marcată de pandemia COVID-19 și criza refugiaților, transmite MOLDPRES, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pot spune cu toată siguranța că diplomele nu sunt false, sunt adevărate, există copia dosarului pentru fiecare diplomă. Sunt persoana cea mai interesată în soluționarea acestei probleme, în urma acestei anchete.Aceste persoane au fost înmatriculate în 2019, a urmat o perioadă de COVID-19, criza refugiaților și a fost o decizie de a participa online, ulterior, în perioada respectivă, partea practică era efectuată în instituțiile din România, partea teoretică și examinarea – în instituțiile din Republica Moldova”, a declarat ministrul Sănătății.

Emil Ceban a mai spus că a fost întocmită o anchetă internă și la USMF au loc verificări ample:

„Am sesizat CNA, am întocmit o anchetă internă și actualmente au loc verificări de amploare în universitate, pe dosare, fiecare persoană în parte. Așteptăm răspunsuri de la partenerii noștri. Ancheta este în derulare. Ceea ce este legat de partea autorităților naționale, nu am încă un rezultat. Suntem deschiși să oferim toată informația necesară pentru ca ancheta să aibă un rezultat.”

Solicitat să spună dacă va merge în România, fiind citat de autoritățile de acolo, Emil Ceban a răspuns afirmativ: „Desigur că da.” Totodată, Ceban a refuzat să comenteze dacă denunțurile ar fi fost din Republica Moldova.

Prim-prorectorul Olga Cernețchi al USMF „Nicolae Testemițanu” a declarat pentru MOLDPRES că a fost emis un ordin privind crearea Comisiei interne de anchetă în cadrul Universității, având ca scop examinarea dosarelor personale ale medicilor rezidenți vizați în ancheta autorităților române.

„Comisia verifică minuțios documentația aferentă și pune la dispoziția organelor competente toate actele justificative. Actualmente, USMF „Nicolae Testemițanu” colaborează cu autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a exclude orice dubii privind autenticitatea diplomelor eliberate”, a comunicat Cernețchi.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliberat diplome de rezidențiat unor medici din România care nu ar fi frecventat cursurile. „Este un fals”, a declarat tranșant Emil Ceban, în reacție la informațiile apărute după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în dimineața zilei de 5 noiembrie au fost efectuate 14 percheziții la sediul unei instituții și la domiciliile unor persoane fizice.

„Din probatoriul administrat a reieșit că studiile de rezidențiat, care ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu ar fi avut loc în realitate, în condițiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți s-ar fi aflat în România, unde ar fi fost salarizați cu normă întreagă”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, Emil Ceban, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor în cazul presupuselor diplome false eliberate medicilor români de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău. Ministrul solicită clarificarea tuturor aspectelor și identificarea eventualelor încălcări ale legii.

Sursa: MOLDPRES / Rador Radio România