Grecia caută muncitori în Albania, Bulgaria, România pentru proiectele publice mari, de la extinderi de metrou la infrastructură rutieră
Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, a anunțat de la tribuna conferinței Newsauto Talks că țara se confruntă cu o problemă gravă de lipsă de lucrători în proiectele publice mari.
El a subliniat că problema nu mai constă doar în asigurarea resurselor și a soluțiilor tehnice, ci și în găsirea unor resurse umane adecvate pentru realizarea proiectelor. În Grecia este în desfășurare un program extins de infrastructură – de la extinderi de metrou la îmbunătățiri rutiere – dar nu există „numărul de lucrători necesar pentru a derula mai multe proiecte în paralel”. Angajarea de personal pe șantiere reprezintă acum o constrângere semnificativă în calea finalizării la timp a proiectelor, potrivit Rador Radio România.
Situația actuală este următoarea: Grecia a planificat și realizat parțial mai multe proiecte de infrastructură în paralel, dar lipsa forței de muncă adecvate amenință să încetinească sau să întârzie executarea lucrărilor. Ministrul a declarat în mod deschis că șantierele au nevoie de oameni, iar în prezent cererea nu este satisfăcută.
Potrivit site-ului news auto.gr, în aceste condiții, guvernul grec caută forță de muncă în străinătate pentru a acoperi golurile ce nu pot fi acoperite de personalul autohton. Conform unor informații de presă – care nu oferă detalii din punct de vedere al numărului de lucrători și al distribuției geografice – căutarea se concentrează pe țări precum Albania, Bulgaria și România, unde se consideră că forța de muncă este capabilă să satisfacă nevoile din construcții și infrastructură.
Sursa: PROTO THEMA / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu
