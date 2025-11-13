Un partid de extremă dreapta numit TRUMP a apărut în Belgia / Cum explică fondatorul că a ales numele președintelui american

Partidul francofon numit TRUMP, care înseamnă „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Toți Uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste), a fost fondat de Salvatore Nicotra, fost președinte al Frontului Național Belgian., potrivit Rador Radio România.

Belgia are un nou partid numit TRUMP, acronim pentru „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Toți Uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste). Sigla sa? Celebrul coc al președintelui american, reimaginat în culorile țării. O alegere deliberată și departe de a fi exagerată, așa cum a explicat fondatorul său, Salvatore Nicotra, fost președinte al Frontului Național Belgian (1985-2012):

„Donald Trump este simbolul populismului. El întruchipează imediat ceea ce apărăm noi”, a explicat el luni, 10 noiembrie, pentru publicația „Bruzz”, cu sediul la Bruxelles.

Acest nou partid a fost lansat în noiembrie 2025. Politicianul descrie TRUMP ca fiind „un partid populist de dreapta cu o dimensiune socială”. Platforma nu a fost încă prezentată, dar se spune că ar combina elemente ale PTB (stânga radicală) și Vlaams Belang (dreapta naționalistă care susține separatismul flamand ). Cu toate acestea, se distinge de acesta din urmă prin caracterul său unitar.

Printre membrii săi se numără Emanuele Licari, fost candidat al partidului Vlaams Belang la Bruxelles. El a fost exclus din partid în octombrie 2024, după ce publicația „Bruzz” a dezvăluit mai multe mesaje care glorificau fascismul, publicate pe site-ul său web. Acum ocupă o poziție în comitetul executiv al lui Trump, fiind responsabil pentru stabilirea unei prezențe în capitală și pentru relațiile internaționale cu alte partide populiste.

Cu noul său partid, Salvatore Nicotra își propune în special să obțină rezultate solide în provinciile valone. El aspiră apoi să se impună pe scena politică belgiană și europeană până în 2029, la următoarele alegeri.

Sursa: LE POINT / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea