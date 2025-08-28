G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicușor Dan, fără mesaj de ziua Moldovei și absent de la Chișinău:…

Cristian Pantazi
Sursa Foto: Inquam Photos/Autor: Octav Ganea

Nicușor Dan, fără mesaj de ziua Moldovei și absent de la Chișinău: gafă politică sau unionism mascat? Pericolele revizionismului soft

Analize28 Aug • 1.307 vizualizări 3 comentarii

În premieră în ultimii ani, președintele României nu a transmis nici un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova. Miercuri, președintele Nicușor Dan a ales să tacă, spre deosebire de predecesorii Traian Băsescu și Klaus Iohannis. E doar o gafă sau o alegere deliberată, cu semnificație politică? Informațiile G4Media indică un semnal politic: exprimarea unui ideal unionist, așa cum o făcuse și acum o lună într-un interviu în presa germană, spre surprinderea jurnalistului FAZ. Dar unionismul e o sabie cu două tăișuri acum, în plină invazie a Rusiei și cu un guvern ungar care agită constant revizionismul istoric.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Informațiile G4Media arată că mesajul de felicitare, deși pregătit pentru Nicușor Dan, nu a fost transmis, ceea ce indică o decizie politică. Absența lui reprezintă un mesaj implicit de unionism, o spun oameni care înțeleg jocul președintelui: locul Republicii Moldova e lângă România, nu există deci nici un motiv de celebrare a independenței unui stat care ar trebui înghițit de România.

Imaginea zilei de miercuri la Chișinău a fost una de sărbătoare. Liderii europeni Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk au celebrat Ziua Independenței Republicii Moldova pe o scenă din Chișinău, cu discursuri în limba română, alături de președinta Maia Sandu. Un gest de solidaritate și un ajutor politic pentru Maia Sandu și partidul său pro-european cu o lună înaintea alegerilor parlamentare cruciale pentru viitorul țării.

Nicușor Dan nu a fost pe scenă, pentru că, din informațiile G4Media, strategia convenită cu Chișinăul e ca președintele să meargă în Moldova pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Pare o decizie pragmatică, liderii europeni își împart sarcinile pentru a sprijini partida pro-europeană din Moldova la diferite evenimente publice.

Dar Nicușor Dan a lipsit și din lista lungă de felicitări transmise de șefi de stat și de guvern cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova. Ziarul de Gardă a făcut o listă exhaustivă cu aceste mesaje, și din ele lipsește cel al președintelui României, spre surprinderea Chișinăului. În anii trecuți, Klaus Iohannis și Traian Băsescu marcau prin mesaje formale acest moment semnificativ pentru Republica Moldova: ruperea de URSS și independența ca stat.

Ce indică acest comportament politic al președintelui? O nouă alunecare pe panta naționalistă, încercarea de urcare pe curentul reprezentat până deunăzi de Călin Georgescu și AUR.

Apropo de AUR: filiala din Republica Moldova a partidului lui Simion a transmis scrisori oficiale la ambasadele SUA, Rusiei și UE prin care cere, nici mai mult, nici mai puțin, decât sprijin pentru unirea Republicii Moldova cu România. E un comportament de lup în blană de oaie, istoria recentă ne-a arătat că majoritatea partidelor așa-zis unioniste de la Chișinău fac jocul Rusiei, care își dorește o mișcare revizionistă globală care să-i justifice propriul revizionism și invazia în Ucraina.

Nicușor Dan nu e la prima poziționare unionistă. În iulie a stârnit nedumerire în timpul unei vizite în Germania. Un ziarist de la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) l-a întrebat explicit: ”Nu sunteți considerat un populist, dar chiar dumneavoastră ați spus că, în anumite condiții, ați sprijini unirea Republicii Moldova cu România. Întrucât în Moldova nu există o majoritate în favoarea acestui lucru, care este sensul unor astfel de declarații?”. Nicușor Dan a răspuns: ”Personal, îmi doresc o unire cu Moldova, dar respect pe deplin voința poporului din republica vecină”.

E o deviere clară de la cursul stabilit de precedenții președinți, Iohannis și Băsescu, care au spus constant că își doresc ca Republica Moldova să se unească cu România prin intrarea în UE. Ambii plecau de la realitatea din teren – majoritatea cetățenilor moldoveni nu își doresc unirea potrivit sondajelor recente, dar și de la înțelegerea pericolului revizionismului: orice tentativă de schimbare a granițelor în regiune poate fi scânteia unui conflict. Chiar și o tentativă de unificare pașnică ar provoca tensiuni majore, să nu uităm că Republica Moldova are în componența ei regiunea separatistă Transnistria (cu trupe rusești) și regiunea cvasi-separatistă Găgăuzia, controlată politic de Kremlin.

Acest revizionism ”soft” profesat de Nicușor Dan mi se pare periculos într-o regiune răvășită de război. Rusia a invadat Ucraina în 2014 pentru a anexa Crimeea și în 2022 pentru a rupe estul și sudul țării vecine. Kremlinul are nevoie, ca justificare pentru invazie, ca și alte state să demonstreze tendințe revizioniste și le alimentează cât poate. O face în Ungaria, în Bulgaria, în Republica Moldova și în Serbia, peste tot pe unde găsește o coloană a 5-a. Și în România revizionismul istoric are adepți – AUR și Diana Șoșoacă.

Scriam în martie 2023, plecând de la un nou gest revizionist al Ungariei, că ”pretenția Budapestei de a folosi steagul Ungariei Mari la meciurile de fotbal e doar ultimul episod dintr-un lung șir de evenimente care urmăresc revizionismul istoric și tentativele de redesenare a granițelor în Europa de Est. Vladimir Putin încearcă prin proxy sau agenți de influență să reaprindă conflicte în câteva puncte-cheie din regiune, mizând pe sprijinul unor aliați fideli sau idioți utili orbiți de populism. Dacă planul său va fi pus în practică, Europa va fi aruncată în haos”.

Colegul Dan Tăpălagă scria ieri pe tema propunerilor de șefi SRI și SIE că ”președintele Nicușor Dan tocmai își trădează alegătorii. În loc să lupte cu așa-zișii suveraniști, în loc să facă tot ce-i stă în putință din poziția de șef de stat pentru a opri transformarea României într-o „democrație iliberală” de tip Orban sau într-un experiment MAGA în Estul Europei, Nicușor Dan se cațără oportunist pe un val ideologic care riscă să-l măture de la Cotroceni”.

Cred că tentația pe care o simte președintele Nicușor Dan de a prelua încă o temă a mișcării suveraniste, adică unionismul, e extrem de riscantă. Aici nu mai e vorba doar de trădarea alegătorilor săi, ci de declanșarea unui efect de domino pe care România nu are capacitatea să îl controleze.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un nou clip video postat de președintele Nicușor Dan de la Roșia Montană: A vizitat galeriile romane și s-a întâlnit cu tineri din programul Adoptă o Casă

Analize21 Aug • 2.521 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Nicușor Dan, în campanie intensă de imagine: De la Festivalul Lupilor din R.Moldova, la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta și pelerinajul la chilia lui Arsenie Boca / Șeful statului, interviu pentru o membră fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu”

Analize20 Aug • 8.189 vizualizări
16 comentarii

Nicușor Dan, după întâlnirea Coaliției de Voință: „Optimiștii cred că ne apropiem de pace. Pesimiști, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea. Trebuie să continuăm să fim pregătiți cu sancțiuni și cu ajutorarea în paralel a Ucrainei”

Analize19 Aug • 760 vizualizări
7 comentarii

3 comentarii

  1. Ce sa caute Nicusor la Chisinau de ziua nationala a Moldovei? Pe munte, la mare, in concediu, ca dupa 2 luni de presedentie a obosit. Chiare mai mult decat relaxatul Iohahannis!

    In rest, de capul lui, fara consilieri, nu asculta de nimeni, crezand ca presedentia este tot o primarie, dar ceva mai mare! Ce-o sa faca daca-i pica propunerile in plenul Sparlamentului?
    Si tare mi-e ca la prima tentativa de suspendare vom avea si prima reusita. Ca sa-i iasa pe nas!

  2. Problema lui Nicusor nu e ca vrea sa rupa din electoratul CG si AUR.
    Ci ca acestia nu il inghit pe Nicusor…. orice ar face.

    Tot efortul asta de a se apropia de suveranisti e inutil.

  3. Cu tot respectul, unionismul nu este revizionism. Si traian basescu a explicat de-a lungul timpului foarte clar asta, si anume ca actul final de la helsinki din 1975 permite modificari de frontiere DE COMUN ACORD si prin negocieri. Pe baza acestui act s-a reunificat germania, s-a despartit cehoslovacia si slovenia a primit un coridor la adriatica de la croatia. Deci o unire pasnica si pe cai democratice este perfect legala, legimita si corecta. Nu are trebui sa stam cu capul plecat sa nu suparam 90000 de gagauzi sau 300k de transnistreni in faliment sau ungaria, ci sa ne vedem in mod corect si legitim de interesele noastre.

    Asta nu inseamna ca nicusor nu e un presedinte slab si fricos, sau ca gestul lui in cazul asta e bun sau rau. El va trece si nu va lasa nimic, dar acest ideal este legitim si trebuie sa il sustinem, altfel ramanem la nesfarsit o natiune cu capul plecat.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.