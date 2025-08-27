Pasul mare al lui Nicușor Dan spre ”suveraniști” / Ce ascunde mutarea cu șefii SRI și SIE

Cu propunerile de șefi la SRI și SIE, președintele Nicușor Dan a bulversat opinia publică, și-a surprins susținătorii și a stârnit un val de nedumerire. Ce se întâmplă cu șeful statului? Nimeni n-a înțeles cum a ajuns Gabriel Zbârcea, un avocat cu viziuni politice naționaliste și suveraniste exprimate public, să fie propus de șeful statului pentru șefia SRI. Marius Lazurcă, propus la șefia SIE, are un CV admirabil ca diplomat, dar vine tot din zona ideologică ultraconservatoare. Cele două propuneri sunt unite de un fir roșu.

Tată a șase copii, cu o solidă formație intelectuală, fost ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, Lazurcă se numără printre cei peste o sută de invitați la podcastul lui Florentin Țucă, asociatul lui Gabriel Zbârcea în firma de avocatură. În podcastul său apar în special personaje din zona naționalistă, așa-zis suveranistă, ultraconservatori, conspiraționiști: Sorin Lavric (AUR), Dragoș Paul Aligică, Gheorghe Piperea, Traian Răzvan Ungureanu, Dan Dungaciu etc. Este suficient să aruncați o privire pe lista de invitați a podcastului „PeDreptCuvânt”, pe titluri, pe temele abordate, ca să vă lămuriți că avem de-a face cu o tribună „anti-globalistă” ca la carte, auristă, magaiotă sau cum doriți să-i spuneți, numai liberală nu.

Cabinetul de avocatură Țucă, Zbârcea și Asociații este cunoscut printre avocați mai degrabă ca un cuib de neolegionari. Gabriel Zbârcea și-a început cariera prin a fi colegul neolegionarului Marian Munteanu în Liga Studenților la începutul anilor ’90. CV-ul domnului Zbârcea mai indică un avocat destul de bine conectat la sistem. A fost consilier de stat în cabinetul fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu și președinte al Agenției Române de Privatizare (AVAS). Relevantă este activitatea sa ca avocat în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Firma sa de avocatură a reprezentat compania Gold Corporation în procesul cu statul român în care compania canadiană a cerut despăgubiri de câteva miliarde de dolari în procesul Roșia Montană. Țucă, Zbârcea și Asociații a reprezentat în România compania sârbă NIS, deținută de Gazprom. Extrem de relevant este un pasaj din precizările transmise de firma de avocatură redacției G4Media: „După evenimentele din 2014, asistența juridică acordată NIS a scăzut în mod substanțial.” Avocați atenți la nuanțe, evită să se refere la „anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia”, ci preferă formula ambiguă „evenimentele din 2014”.

Nicio surpriză, așadar, că primii care au salutat propunerile lui Nicușor Dan au fost liderii AUR. Petrișor Peiu a întâmpinat cu entuziasm propunerile avansate marți după-amiază de Nicușor Dan liderilor coaliției: „Atât Gabriel Zbârcea, cât și Marius Lazurcă sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente.”

În schimb, liderii coaliției, Ilie Bolojan (PNL) și Sorin Grindeanu (PSD), ar fi întâmpinat cu răceală propunerile lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE. USR a ironizat propunerile, iar susținătorii lui Nicușor Dan caută în continuare explicații pe care, evident, nu le găsesc. Totuși, explicații există și a devenit destul de clar în ultima lună, cel puțin, că Nicușor Dan curtează intens publicul așa-zis suveranist/georgist/aurist/neolegionar. Am scris în premieră despre campania de imagine a președintelui Dan și ce se ascunde în spatele ei în urmă cu o săptămână. Puțini au fost dispuși să accepte realitatea atunci.

Reiau aici concluzia: „Pe scurt, întreaga campanie de imagine a lui Nicușor Dan ar putea fi o încercare preventivă de a câștiga de partea sa segmente din publicul așa-zis suveranist, cu simpatii neolegionare și pro-Călin Georgescu, pentru a avea șanse de supraviețuire la un eventual referendum de suspendare, cu care liderii AUR au amenințat încă din primele zile după alegerile din mai.” Cu noile propuneri la șefia SRI și SIE, lucrurile devin ceva mai clare. Nicușor Dan începe să-și asume un viraj ideologic de care puțini l-ar fi bănuit capabil în urmă cu trei luni, când lupta în campanie împotriva extremismului și împotriva pericolului izolării României.”

Vom vedea dacă propunerile sale trec de votul Parlamentului. A avut Nicușor Dan și acceptul partenerului strategic atunci când le-a pus pe masa coaliției? Greu de crezut că nu i-a consultat și pe americani pe tema acestor propuneri pentru cele două funcții-cheie din domeniul securității naționale, altfel nume care n-au cum să nu fie pe gustul trumpiștilor. În orice caz, opțiunile lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE spun multe despre direcția pe care dorește să o imprime României. Șefii de servicii secrete nu sunt funcții oarecare în statul român, ci reprezintă principalele instituții de forță. Ele dispun de o putere enormă, inclusiv aceea de a remodela ideologic o societate, chiar dacă, în teorie, nu fac politică.

Din acest punct de vedere, președintele Nicușor Dan tocmai își trădează alegătorii. În loc să lupte cu așa-zișii suveraniști, în loc să facă tot ce-i stă în putință din poziția de șef de stat pentru a opri transformarea României într-o „democrație iliberală” de tip Orban sau într-un experiment MAGA în Estul Europei, Nicușor Dan se cațără oportunist pe un val ideologic care riscă să-l măture de la Cotroceni. Nicușor Dan a dat dovadă, prin aceste abdicări ideologice, de un mare semn de slăbiciune, de frică și lașitate până la urmă. Mulți nu-l văd terminând mandatul de cinci ani dacă va continua așa, alții spun exact pe dos, că prin ultimele mutări exact asta încearcă: să-și salveze mandatul.

Cu toate concesiile majore făcute azi neolegionarilor, auriștilor și georgiștilor, valul ideologic riscă să-l măture cu totul de la Cotroceni peste un an sau doi. Răul cel mai mare făcut de Niucșor Dan este că potențează valul naționalist din societate, promovează figuri neolegionare și contribuie la rândul său la ridicarea unui val extrem de periculos pentru țară.

Dacă aici se va ajunge, valul nu-l va mătura doar pe Nicușor Dan din funcția de președinte, ci și speranțele celor șase milioane de români care l-au votat pentru a salva România de căderea în abisul așa-zis suveranist.