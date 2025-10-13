SURSE Ședința coaliției va avea loc marți / Este așteptată o decizie pe reforma administrației
Ședința liderilor coaliției de guvernare va avea loc marți, de la ora 14.00, au declarat surse politice pentru G4Media. Inițial, ședința coaliției trebuia să aibă loc luni, însă a fost amânată.
Este așteptată o decizie pe reforma administrației, care se amână de circa o lună și jumătate, în primul rând din cauza opoziției PSD la măsurile propuse de către premierul Ilie Bolojan. Principala divergență este legată de concedierile care ar urma să fie făcute în administrația publică locală.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat inclusiv duminică seara, la Antena 3, că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă. „Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”, a afirmat Grindeanu.
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, în 6 octombrie, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale.
„A fost foate bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu. Declarațiile pe larg aici.
Pe 1 octombrie, liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au discutat la guvern o variantă privind reforma administrației publice locale care ar presupune o reducere cu 10.000 – 12.000 de angajați din administrația locală, concomitent cu o reducere de cheltuieli din alte surse decât cele de personal, potrivit surselor G4Media. O decizie finală nu a fost luată.
