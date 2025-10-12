Sorin Grindeanu: Reforma în administrație nu trebuie să însemne concedieri în masă; al treilea pachet de măsuri trebuie să fie ultimul

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă. Grindeanu consideră că este nevoie de reformă, dar fără a afecta calitatea serviciilor oferite populaţiei. În ceea ce priveşte al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, care nu a fost încă decis, Grindeanu a subliniat că ar trebui să fie ultimul. ”De-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament”, crede Grindeanu, transmite News.ro.

”Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD crede că este necesară reformă în administraţie, dar trebuie urmărit ca aceasta să nu ducă la scăderea calităţii serviciilor oferite populaţiei.

”Eu cred că e necesar şi vreau să fiu foarte clar, că am văzut că mi s-au răstălmăcit vorbele în toate aceste săptămâni în mod intenţionat. Există în acest moment în România unităţi administrative teritoriale, primării care au un personal număr excesiv de angajaţi şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp e să nu se scadă serviciile publice”, a mai declarat Grindeanu.

El a anunţat că că pachetul al treilea de măsuri pentru scăderea deficitului bugetar ar trebui să fie ultimul.

”Asta a fost propunerea noastră, ca din pachetul acesta trei, care trebuie să fie ultimul, ca să fiu foarte clar, e o cale excepţională de a promova această procedură de asumare, de-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări. Şi am spus iarăşi de mai multe ori acest lucru. Deci acest pachet 3, revenind, trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică. Altfel, riscăm în acest moment ca o criză bugetară, să o transformăm într-o criză economică”, a adăugat Grindeanu.

Reforma administraţiei – care ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri adoptate pentru reducerea deficitului – a fost periodic amânată, întrucât partidele din coaliţie nu ajung la consens cu privire la reducerea de angajaţi.

De asemenea, Coaliţia vorbeşte despre un al treilea pachet de măsuri, dar data adoptării acestuia nu a fost stabilită.