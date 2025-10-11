G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorin Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR când a fost intonat Imnul Secuiesc: Din perspectiva României, există un singur imn oficial

Articole11 Oct • 120 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României. Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Eu ieri am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii, în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub Preşedinţia Ungariei şi sub presunile pozitive puse de către Viktor Orban noi am reuşit să întrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile aestea”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, referindu-se la participarea sa la Congresul UDMR.

El şi-a exprimat regretul că a fost subliniat de la eveniment doar faptul că a ieşit din sală în momentul intonării Imnului Secuiesc.

”Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a precizat că are mulţi colegi din UDMR pe are îi respectă, dar că România are doar un imn oficial.

”Eu am foarte mulţi colegi în UDMR pe care îi respect şi am acest sentiment de  respect, şi pentru mulţi dintre ei şi de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna. Respect prietenia cu unii dintre ei. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă că şi din perspectiva României există un singur imn oficial, cel al României”, a mai spus Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a participat vineri la Congresul UDMR, însă a ieşit din sală în momentul în care a fost intonat Imnul Secuiesc.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Timișoara va avea o nouă descărcare de pe autostrada A1: DN69A, deschis de luni șoferilor

Articole11 Oct • 24 vizualizări
0 comentarii

Grindeanu: Toate partidele din coaliție vor fi vinovate dacă guvernarea eșuează

Articole11 Oct • 89 vizualizări
1 comentariu

Kelemen Hunor către Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD: „Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”

Articole10 Oct • 4.496 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Atunci din perspectiva Romaniei sa fie interzise si imnurile echipelor Steaua, Dinamo, CFR Cluj, U Cluj sau imnul PNL si chiar imnurile liceelor, scolilor si imnurile compuse de elevi pentru clasa lor cand termina a12a. „Doamne nu lasa Transilvania sa piara” spunea imnul secuilor (care este defapt imnul Transilvaniei). Probabil il deranja pe Grindeanu treaba asta.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.