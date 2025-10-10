G4Media.ro
De ce sunt exceptați angajații instituțiilor de forță de la restricțiile de…

Radu Marinescu, ședință de Guvern
Radu Marinescu, ministrul Justiției, inițiatorul proiectului de lege. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

De ce sunt exceptați angajații instituțiilor de forță de la restricțiile de angajare de la privat la stat și invers

10 Oct

Guvernul a aprobat un proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției care introduce pentru prima dată în România un cadru unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare aplicabile demnitarilor, funcționarilor și altor categorii de personal expuse riscului de corupție. Noile reguli se aplică persoanelor care trec din sistemul privat în sistemul public și invers.

Din lunga listă a persoanelor care vor fi supuse unui astfel de regim, și care cuprinde practic toată funcționărimea țării, sunt exceptate explicit persoanele care lucrează în  instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională: Armata, Internele, serviciile secrete.

G4 Media a solicitat Ministerului Justiției să explice rațiunile pentru care persoanele amintite sunt exceptate de la aceste rigori. Iată răspunsul primit:

„Excepţia din proiect decurge din necesitatea de a nu se genera un conflict între noile prevederi propuse și cele privind protecția informațiilor clasificate aplicabile instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a avut în vedere observaţii şi puncte de vedere formulate în etapa de consultare inter-instituţională.

Potrivit Legii privind protecția informațiilor clasificate, informaţiile privind evidenţa centralizată a personalului, structura, compoziţia, pregătirea şi dinamica efectivelor, inclusiv ordinele de personal privind numirile în funcţii sau avansările, repartizarea acestora pe unităţi, statele de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului militar şi civil, documentele centralizatoare privind drepturile cuvenite personalului în activitate reprezintă informaţii clasificate, acestea nu pot fi communicate”.

Proiectul de lege stabilește o perioadă de reflecție de 12 luni atât înainte, cât și după exercitarea unei funcții sau demnități publice. Astfel, persoanele vizate nu vor putea lua decizii sau încheia contracte în numele instituțiilor publice cu entități private la care au lucrat în ultimul an și, după încetarea mandatului, nu vor putea lucra, tot pentru o perioadă de 12 luni, în sectorul privat în domenii în care există risc de conflict de interese, fără aviz favorabil din partea instituției de proveniență.

Instituția responsabilă pentru verificarea respectării restricțiilor pre- și post-angajare și cu sancționarea abaterilor este Agenția Națională de Integritate.

