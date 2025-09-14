Numărul morților în urma protestelor anticorupție din Nepal a ajuns la 72

Autoritățile din Nepal au precizat că bilanțul victimelor din revoltele de săptămâna trecută a ajuns la 72, după ce echipele de căutare au recuperat cadavre din clădiri guvernamentale, locuințe și alte imobile incendiate în timpul protestelor anticorupție, a anunțat duminică Ministerul Sănătății, potrivit Reuters.

În cel mai sângeros val de violență politică din Nepal din ultimele decenii, în special tineri nepalezi au ieșit pe străzile capitalei și altor orașe la începutul săptămânii trecute, ceea ce l-a determinat pe prim-ministrul K.P. Sharma Oli să demisioneze marți.

Forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa protestatarii, dintre care unii au incendiat clădiri de stat, inclusiv Curtea Supremă, parlamentul, posturi de poliție, locuințele unor politicieni și afaceri private.

„Corpurile multor persoane care au murit în centre comerciale, locuințe și alte clădiri incendiate sau atacate sunt acum descoperite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Prakash Budathoki.

Bilanțul anunțat anterior de minister era de 51 de morți, actualizat sâmbătă. Cele mai recente date, prezentate duminică, arată că cel puțin 2.113 persoane au fost rănite în violențe.

Fosta președintă a Curții Supreme, Sushila Karki, l-a înlocuit pe Oli ca prim-ministru interimar, devenind prima femeie care conduce națiunea himalayană, având misiunea de a organiza noile alegeri parlamentare stabilite pentru 5 martie.

Karki, care a preluat oficial funcția duminică, a declarat că guvernul va plăti o despăgubire de 1 milion de rupii (aproximativ 7.100 de dolari) familiilor celor uciși în revolte și va asigura tratament gratuit pentru răniți.

Ea și-a început activitatea într-o clădire aflată în apropierea biroului prim-ministrului, care fusese incendiat în timpul protestelor.

„Trebuie acum să ne angajăm în reconstrucția structurilor distruse”, le-a spus Karki înalților oficiali guvernamentali, potrivit televiziunii de stat.