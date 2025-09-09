Cum l-a dat jos Gen Z pe prim-ministrul Nepalului / Interzicerea rețelelor sociale, eroare fatală / Tinerii nepalezi au protestat și împotriva corupției generalizate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul Nepalului a demisionat după ce mai mult de o duzină de persoane au fost ucise și sute au fost rănite în timpul protestelor conduse de tineri, declanșate de o interdicție guvernamentală privind platformele de socializare, corupția generalizată și oportunitățile economice reduse.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Forțele de securitate au lansat muniție reală, tunuri cu apă și gaze lacrimogene în timpul protestelor din mai multe orașe, potrivit agenției de știri Reuters. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise, a declarat marți pentru CNN Dr. Mohan Regmi, director executiv la Civil Service Hospital din Kathmandu, relatează CNN.

Nepal, o țară himalayană cu 30 de milioane de locuitori, este cunoscută pentru politica sa turbulentă și a avut mai mult de o duzină de guverne de când a trecut la o republică după abolirea monarhiei sale de 239 de ani în 2008, în urma unui război civil de zece ani.

Cu toate acestea, cele mai recente proteste, care sunt conduse de persoane cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani – cohorta cunoscută sub numele de Generația Z – sunt cele mai grave tulburări din Nepal din ultimele decenii.

Prim-ministrul nepalez Sharma Oli și-a anunțat marți demisia într-o scrisoare în care a invocat „situația extraordinară” din țară, potrivit unei copii a notei postate pe rețelele de socializare de un consilier de rang înalt.

În cursul zilei de marți, președintele Nepalului, Ramchandra Paudel, a îndemnat demonstranții să „coopereze pentru o rezolvare pașnică” și a făcut apel la tinerii protestatari să „vină să discute”.

„Într-o democrație, cererile ridicate de cetățeni pot fi rezolvate prin discuții și dialog, inclusiv prin participarea reprezentanților generației Z”, a declarat Paudel într-o declarație.

Protestatarii au ieșit din nou în stradă în capitală marți, sfidând interdicția impusă în centrul orașului și după ce guvernul a ridicat interdicția privind rețelele sociale. Fotografii realizate de Reuters au arătat protestatari arzând o cabină de poliție și mobilier în fața biroului Congresului Nepalez, cel mai mare partid politic din Nepal.

O înregistrare video părea să arate demonstranți jefuind reședința privată a premierului demisionar marți, a raportat Reuters. Mulțimile de protestatari puteau fi văzute intrând în proprietate și distrugând mobilierul înainte de a-i da foc.

Aeroportul internațional a fost închis din cauza violențelor din oraș care afectează operațiunile, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al Autorității Aviației Civile, Gyanendra Bhul. La sud de Kathmandu, în municipalitatea Chandrapur, poliția a tras în aer în timp ce protestatarii au sfidat stingerea pentru a se aduna, a declarat un oficial local pentru CNN. Protestatarii au incendiat, de asemenea, o mașină de poliție, a declarat sursa.

Ce a declanșat protestele? Furia împotriva guvernului pentru ceea ce mulți consideră a fi corupția generalizată, care durează de zeci de ani în Nepal, era deja în toi și s-a revărsat pe străzile capitalei săptămâna trecută, după ce guvernul a blocat platformele de social media, inclusiv Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube și X, într-o măsură care a fost criticată pe scară largă de grupurile pentru drepturile omului.

Guvernul a redactat noi reguli pe care le-a considerat necesare pentru a reprima știrile false și discursul instigator la ură și a amenințat că va interzice orice companie de social media care nu se înregistrează. Până la miezul nopții de joia trecută, 26 de platforme nu mai funcționau, potrivit presei locale. Organizatorii spun însă că protestele, care s-au răspândit în întreaga țară, nu se referă doar la interzicerea rețelelor de socializare, ci sunt și o reflectare a frustrării generaționale față de oportunitățile economice reduse.

Potrivit Băncii Mondiale, rata șomajului pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din Nepal era de 20,8 % în 2024. Între timp, o mișcare virală online împotriva „Nepo Kids” – copiii politicienilor care își etalează stilul de viață somptuos – alimentează și mai mult furia prin evidențierea disparităților dintre cei aflați la putere și nepalezii obișnuiți. Economia Nepalului se bazează în mare măsură pe banii trimiși acasă de nepalezii care locuiesc în străinătate. Conform Băncii Mondiale, mai mult de o treime (33,1 %) din PIB-ul Nepalului provine din remitențele personale, o cifră care a crescut constant în ultimele trei decenii. „Toți cetățenii nepalezi sunt sătui (de) corupție. Fiecare tânăr (pleacă) în afara țării.

Deci, vrem să ne protejăm tinerii și să îmbunătățim economia țării”, a declarat un protestatar pentru Reuters. Protestele devin mortale Protestele au devenit violente luni, când protestatarii s-au ciocnit cu poliția la complexul parlamentar din Kathmandu. Potrivit Reuters, poliția a tras cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene în miile de tineri protestatari, dintre care mulți purtau uniforme școlare sau universitare. Protestatarii au incendiat o ambulanță și au aruncat cu obiecte în poliția antirevoltă care păzea legislativul, a raportat Reuters, citând un oficial local. „Poliția trage fără discernământ”, a declarat un protestatar pentru agenția de presă indiană ANI.

Autoritățile spitalicești au declarat anterior că cel puțin 17 persoane au fost ucise luni în Kathmandu și alte două în orașul estic Itahari. Peste 400 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost spitalizate după ce au suferit răni luni, potrivit unui raport al Ministerului Sănătății din Nepal. Organizațiile internaționale au condamnat rapid represiunea letală a poliției și au solicitat o anchetă independentă. Biroul ONU pentru drepturile omului s-a declarat „șocat” de moartea protestatarilor și a solicitat o anchetă „transparentă”. Acesta a declarat că a primit „mai multe acuzații profund îngrijorătoare de utilizare inutilă” a forței de către autoritățile de securitate în timpul protestelor.

„Folosirea forței letale împotriva protestatarilor care nu reprezintă o amenințare iminentă de moarte sau rănire gravă este o încălcare gravă a dreptului internațional”, a declarat Amnesty International într-o declarație. Guvernul sub presiune Demisia prim-ministrului Oli de marți a venit după ce o serie de alți oficiali au demisionat din cauza răspunsului guvernului la proteste.

Ministrul de interne Ramesh Lekhak a demisionat luni în urma violențelor, iar miniștrii agriculturii, apei și sănătății o zi mai târziu. În orele care au urmat demisiei lui Oli, Armata nepaleză a făcut apel la o soluție pașnică prin dialog, îndemnând „toți cetățenii să dea dovadă de reținere pentru a preveni alte pierderi de vieți și bunuri în această situație critică”.

Binay Mishra, un analist de politici publice din Nepal, a declarat pentru CNN că „odată ce premierul demisionează, președintele convoacă parlamentul pentru a forma guvernul”. Deoarece în prezent nu există niciun partid cu o majoritate clară, este mai probabil ca legislatorii să formeze un guvern interimar, cu unele organizații Gen Z potențial implicate în discuții cu privire la cine ar putea conduce pe termen scurt, a declarat Mishra, profesor asistent de politici publice la Kathmandu University School of Management.

Într-o declarație înainte de demisia sa, Oli a declarat că guvernul său „nu a fost negativ față de cererile ridicate de generația Gen Z” și a spus că a fost „profund întristat” de incidentele de luni. El a acuzat „infiltrarea de către diverse grupuri de interese” pentru violențe, fără a preciza care sunt aceste grupuri. Marți, Gagan Thapa, secretarul general al Congresului nepalez și membru al parlamentului, și-a exprimat tristețea cu privire la „priveliștea crudă a tinerilor nevinovați uciși în mod inutil care se derulează în fața ochilor noștri” și i-a cerut lui Oli „să își asume responsabilitatea pentru această opresiune și să demisioneze imediat”.

Thapa a adăugat: „Congresul nepalez nu trebuie și nu poate rămâne martor și partener în această situație nici măcar pentru o singură zi. Congresul nepalez trebuie să se retragă imediat din guvern. Voi depune eforturi pentru ca această decizie să fie luată la reuniunea partidului”. Cel mai bine vândut ziar din Nepal a cerut, de asemenea, marți ca Oli să demisioneze, consiliul său editorial susținând că acesta „nu mai poate sta în scaunul de prim-ministru nici măcar un minut” după vărsarea de sânge de luni.