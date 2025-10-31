Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Timişoara: Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie / Estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a vizitat şantierul, vineri, el arătând că, după testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimează că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave. În plus, personalul medical a fost instruit în Franţa, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, astfel încât acest centru să funcţioneze la cele mai înalte standarde internaţionale, transmite News.ro.

”Am vizitat astăzi şantierul de la Timişoara împreună cu domnul Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, şi domnul profesor Dorel Săndesc, managerul spitalului – oameni care coordonează local acest proiect exemplar. Se lucrează intens, iar anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie”, spune ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete precizează că lucrările de structură şi heliportul sunt deja finalizate.



”Instalaţiile funcţionale sunt puse în funcţiune. În prezent, se finalizează detaliile de interior şi circuitele medicale”, arată ministrul.

Alexandru Rogobete mai spune că proiectul a început în 2022.



”Acum, după ani de aşteptare şi promisiuni, putem spune: da, se poate! Lucrǎrile se vor finaliza in decembrie anul acesta. După testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave”, declară Rogobete.



Ministrul mai subliniază că personalul medical a fost instruit în Franţa, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, astfel încât acest centru să funcţioneze la cele mai înalte standarde internaţionale.

”Mulţumesc echipei Ministerului Sănătăţii, echipei locale şi tuturor medicilor, asistentelor şi întreg personalului medical care au crezut şi au muncit pentru acest proiect. Încrederea se recâştigă doar prin fapte, nu prin promisiuni. Centrul de la Timişoara este dovada că, atunci când lucrăm împreună, rezultatele apar”, mai afirmă Alexandru Rogobete.

