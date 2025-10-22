DOCUMENT Clinica din Constanța unde o tânără a avut complicații după naștere care au dus la deces funcționează într-o clădire cu destinația hotel, compartimentul ATI nu are clasificare, iar probele sanguine sunt ținute într-o combină frigorifică de uz casnic

Concluziile raportului Corpului de control al ministrului Sănătății la clinica privată Armonia din Constanța unde o tânără a avut complicații după naștere care au dus la deces arată că unitatea funcționează într-o clădire cu destinația hotel, compartimentul ATI nu are clasificare, iar probele sanguine sunt ținute într-o combină frigorifică de uz casnic.

Potrivit documentului consultat de G4Media, „unitatea sanitară funcționează într-un imobil format din demisol, parter și 3 etaje care are ca destinație hotel. Primăria Constanța autorizează executarea lucrărilor de construcție și de schimbare a destinației din hotel în spital, prin Autorizația de construire nr.712 /29/07/2024. În concluzie din anul 2009 până în anul 2025 – a funcționat cu ASF de spital (nerespectându-se codul CAEN 8610) deși destinația clădirii era de hotel (inclusiv spațiile de spitalizare sunt mici – camere de hotel)”.

Deși în structura aprobată de Ministerul Sănătății și în Autorizația Sanitară de Funcționare (ASF) compartimentul ATI are prevăzute 3 paturi, echipa de control a identificat 4 paturi, distribuite în două saloane, care nu respectă suprafața minimă prevăzută de lege.

„Totodată nu se poate stabili din care categorie fac parte paturile din ATI, paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP sau paturi de supraveghere postanestezică– SPA”, se arată în raport.

Cel mai grav, „compartimentul ATI funcționează fără a avea clasificare conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.1500/2009”.

În sala de operații au fost descoperite o serie de nereguli: de la înălțimea prea mică a sălii, la geamuri acoperite cu jaluzele sau zugrăveală care nu permite dezinfecția pereților.

Alte nereguli constatate:

Nu există echipamente pentru determinări de urgență (analize rapide) nici la ATI, nici în blocul operator

Echipamentul de stocare a produselor sanguine este o combină frigorifică de tip casnic, nevalidat de către Centrul de Transfuzie Sanguină

Unitatea sanitară are încheiat contract de prestări servicii cu un furnizor extern de analize, pentru probele de autocontrol (probele recoltate de pe suprafeţe, din aer, probele de sterilitate), care nu are acreditare RENAR pentru prelucrarea acestui tip de probe

Produse biocide și materiale sanitare cu termen de valabilitate expirat

O tânără în vârstă de 29 de ani a murit, în 8 octombrie, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz.