Șefa DSP Constanța, demisă după decesul unei gravide, în urma complicațiilor apărute la clinica privată Armonia / Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General / Autorizația de funcționare a clinicii, parțial retrasă

Șefa DSP Constanța, Cristina Schipor, a fost demisă în urma tragediei de la Constanța, în care o gravidă în vârstă de 29 de ani a murit în urma complicațiilor apărute la clinica privată Armonia. Minsterul Sănătății a transmis că DSP a avizat această unitate din anul 2009 și până în 2025, „în afara legii”. Ministerul Sănătății a retras parțial autorizația pentru clinica privată din Constanța și a sesizat DNA și Parchetul General, scrie Info Sud-Est.

„Directorul executiv al DSP Constanța va fi demis începând cu data de astăzi. La nivelul unității sanitare a fost retrasă aurorizația de funcționare pentru blocul operator și pentru secția de teraăie intensivă până la intrarea în legalitate. Au fost aplicate amenzi de peste 60.000 de lei la nivelul unității sanitare. Cele două rapoarte au fost transmise DNA și Parchetului General”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a transmis marți seară, printr-o postare pe Facebook, că alături de echipa lui a finalizat analiza Raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța.

Alexandru Rogobete precizează că au fost găsite “avize emise „din pix”, proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”. “Indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie”, mai spunea ministrul Sănătății, care a adăugat că miercuri la ora 14:30 va prezenta public concluziile raportului.

