Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu, plasaţi sub protecţia poliţiei, din motive de securitate. Ei sunt însoţiţi de către trei poliţişti 24 din 24, un şofer şi doi ofiţeri de securitate (presă)

Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu au fost plasaţi sub protecţia poliţiei – din motive de securitate -, în departamentul în care locuiesc, declară miercuri AFP Ministerul de Interne, care confirmă astfel o dezvăluire a cotidianului Le Parisien, transmite News.ro.

Această plasare sub protecţie are un ”motiv evident”, ”ei au nevoie de ea”, declară ministerul, care refuză să dezvăluie elemente mai precise despre natura riscurilor la adresa părinţilor lui Lecornu.

O sursă apropiată dosarului declară AFP că acest cuplu de persoane în vârstă nu a solicitat acest lucru şi că decizia luată nu are ca scop ”confortul lor personal”.

Le Parisien dezvăluie că ei sunt însoţiţi de către trei poliţişti 24 din 24, ”un şofer şi doi ofiţeri de securitate”.

Cotidianul francez dezvăluie că cuplul ”a fost evaluat” de către Unitatea de Coordonare a Luptei Antiteroriste (UCLAT) din cadrul Direcţiei Generale a Securităţii Interne (DGS) şi că în urma evaluării a clasat la nivelul T4 – ”adică cel mai scăzut nivel al ameninţării pe o scală de patru nivele”.

Atribuirea acestei protecţii a poliţiei unor personalităţi provoacă cu regularitate scandal, potrivit cotidianului.

În septembrie, Sébastien Lecornu a publicat un decret privind desfiinţarea ultimelor avantaje prevăzute ”pe viaţă” a foştilor prim-miniştrii – care prevăd folosirea unui vehicul şi unui şofer şi protecţia poliţiei pe o perioadă de maximum zece ani.

Acest decret urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.