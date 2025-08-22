Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România sunt 34 de paturi unde putem trata pacienții cu arsuri, dar până la un anumit nivel / Eu nu am acest orgoliu să țin un pacient cu arsuri grave într-un spital doar pentru că vreau eu să rămână în România / Primul centru de mari arși va fi gata în decembrie

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat, vineri, într-o conferință de presă la Timișoara, că în România nu există în prezent niciun pat pentru tratarea marilor arși și că pacienții cu arsuri grave sunt transferați în străinătate. însă din decembrie 2025 România va avea primul Centru de mari arși finalizat. Este o premieră recunoașterea acestei realități de la conducerea Ministerului Sănătății, după ce fostul ministru Alexandru Rafila a susținut constant că România poate trata în țară marii arși.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut vineri o vizită de lucru pe șantierul noului Centru pentru Mari Arși, care se construiește la Timișoara. Ministrul a anunțat că lucrările sunt avansate și că noul spital va fi dat în folosință până la sfârșitul acestui an. De asemenea, licitația pentru dotări a fost lansată.

„La finalul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arși, urmând ca la începutul anului viitor să fie dat în folosință și cel de la Târgu Mureș, iar la finalul anului viitor să fie dat în folosință primul Centru de Arși Gravi pentru Copii din România. Această lucrare a început în iulie 2023 și iată că astăzi discutăm despre darea în folosință. La Ministerul Sănătății am demarat deja procedura de licitație publică pentru achiziționarea de echipamente medicale pentru dotare. Nu discutăm doar despre o unitate care tratează arși, discutăm despre 27 de paturi de ATI, dotate cu echipamente de ultimă generație, 25 de săli de operație, 58 de posturi UPU. Eu cred că această clădire, care va fi interconectată cu clădirea veche a Spitalului Județean, cu clădirea Ortopediei, va fi cel mai important pol medical din regiune”, a declarat Alexandru Rogobete (vezi la finalul articolului care este stadiul lucrărilor la cele trei centre de mari arși).

Centrul, care va funcționa în cadrul Spitalului Județean din Timișoara, va avea șase paturi pentru mari arși, șase paturi pentru arși intermediari și post-critici și cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă.

Pacienții cu arsuri grave sunt transferați în străinătate

În acest context, ministrul Rogobete a recunoscut că astăzi, în România, nu există niciun pat pentru mari arși, iar pacienții sunt transferați în străinătate.

„În România sunt 34 de paturi unde putem trata pacienții cu arsuri, dar până la un anumit nivel. În ultimele patru săptămâni, inclusiv după accidentul de la Bacău, care a venit exact în momentul în care am retras titulatura de centru de arși spitalului Floreasca, pacienții au fost transferați în Europa. Avem acest protocol de colaborare internațională pentru pacienții cu arsuri grave. Dacă o să avem situații de acest gen, pacienții care nu pot fi tratați în România vor fi transferați imediat în spitalele din Europa. Eu nu am această ambiție și nici acest orgoliu să țin un pacient cu arsuri grave într-un spital doar pentru că vreau eu să rămână în România. Pacientul trebuie să fie transferat acolo unde beneficiază de cele mai bune condiții, de care România, astăzi, nu beneficiază. Dar va beneficia din decembrie (…). Cele 34 de paturi există în realitate, dar nu discutăm despre mari arși, adică pacienți cu suprafață corporală foarte mare afectată. Discutăm despre pacienți cu arsuri grave. Sigur că complexitatea unui pacient ars este dată nu doar de suprafață, ci și de alte complicații secundare, cum ar fi arsurile de căi aeriene sau alte comorbidități. Conform normativului care există în momentul de față, pacienții cu arsuri peste 90 la sută sunt transferați toți în Europa”, a explicat Alexandru Rogobete, răspunzând întrebărilor G4Media, în conferința de presă.

Amintim că, în urmă cu doi ani, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a inițiat un proiect de ordin prin care voia să modifice criteriile astfel încât cele 34 de paturi să fie acreditate ca paturi pentru marii arși. Alexandru Rafila a susținut atunci, prin mai multe declarații publice, că în România sunt circa 30 de paturi pentru tratarea marilor arși. G4Media a dezvăluit încă din august 2023 că doar Centrul de la Floreasca, pentru 6 paturi, a primit acreditare pentru a trata marii arși, fără a fi clar pe ce bază. Detalii aici.

Situația de la Floreasca

Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București, singura care era autorizată pe hârtie ca centru pentru tratarea marilor arși, și-a pierdut acest statut.

„Centrul de arși de la Floreasca și-a pierdut calitatea de centru și devine o unitate funcțională de arși. Va trata pacienți cu arsuri într-o anumită complexitate de arsuri”, a mai spus Rogobete la Timișoara.

Spitalul modern la Timișoara

Clădirea va beneficia de 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru mari arși, șase rezerve pentru arși intermediari și post-critici, cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli, spații conexe (sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice etc.) și heliport.

Spitalul are regimul de înălțime subsol + parter + 4 etaje + etaj tehnic + heliport, cu suprafața totală desfășurată de 21.000 metri pătrați.

Noul corp de clădire va adăposti platformele de diagnostic (din cadrul UPU-SMURD și al serviciului de radiologie-imagistică), precum și platformele de intervenție (din cadrul UPU-SMURD, al Blocului Operator, al Unităților de anestezie și terapie intensivă și din Centrul de Mari Arși) care funcționează în prezent în mai multe clădiri ale spitalului, îmbunătățind astfel aceste servicii medicale, ce vor funcționa mai eficient prin integrarea lor într-o singură construcție.

Proiectul, în valoare de 66 de milioane de euro, este finanțat de Ministerul Sănătății, prin fonduri de la Banca Mondială.

Stadiul lucrărilor la cele 3 centre de mari arși care se construiesc în România

Într-un răspuns transmis la solicitarea G4Media, Ministerul Sănătății a precizat care este stadiul lucrărilor la centrele de mari arși și când este prevăzut să fie finalizate:

Proiectul de investiție “Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brânzeu” Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, Anestezie Terapie Intensivă – ATI și Centru de Mari Arși”

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth+Heliport, în suprafață totală desfășurată de 21.000 mp, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: UPU-SMURD cu 58 de posturi; Centru de arși, având 6 paturi pentru mari arși, 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă; secție ATI cu 27 paturi; bloc operator cu 25 de săli de operație; spații conexe desfășurării activității medicale (sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA etc.) și heliport.

Pe lângă edificarea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 25.05.2023, lucrările au fost începute în luna iulie 2023, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este finalul anului 2025 – începutul anului 2026.

Stadiul fizic al lucrărilor: aproximativ 75 – 80% și au fost executate lucrări la partea de structură în proporție de 100%, arhitectură 70% și instalații 75%.

Proiectul de investiție “Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+3E+4Eth, în suprafață totală de 24.113 mp, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: Centru de mari arși cu 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară și pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă; secție ATI cu 44 paturi; bloc operator cu 25 de săli de operație; spații conexe desfășurării activității medicale; centru de transfuzii sangvine; sterilizare; centru de instruire.

Pe lângă edificarea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură pe două etaje pentru conexiunea cu clădirea principală a spitalului și cu Unitatea de Primiri Urgențe existentă și reabilitarea pe verticală a întregii clădiri principale (zonă ax central – lifturi – de la parter la etajul 9) în vederea reorganizarea circuitelor și fluxurilor medicale., precum și reorganizarea heliportului existent.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 15.01.2024, iar lucrările au fost începute la data de 01.03.2024. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este începutul anului 2026.

Stadiul fizic al lucrărilor: aproximativ 30% și au fost executate lucrări la partea de structură în proporție de 95%, arhitectură 15% și instalații 10%

Proiectul de investiție “Construirea unui centru de arşi și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor Urgenţă, ATI și chirurgie” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București”.

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth, în suprafață totală de 13.700 mp, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: Centru de arși cu 10 paturi pentru pacienți critici, 14 paturi pentru terapie intermediară, 10 paturi pentru microchirurgie și 2 săli de operații; secție ATI cu 36 paturi; bloc operator cu 8 de săli de operație; spații conexe desfășurării activității medicale; demolarea a 3 clădiri existente; centrală termică; parcare și relocarea rețelelor de utilități existente.

Pe lângă edificarea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură pentru conexiunea cu Unitatea de Primiri Urgențe existentă și cu alte clădiri ale spitalului în vederea reorganizarea circuitelor și fluxurilor medicale.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 22.08.2023, lucrările au fost începute la data de 09.10.2023, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este începutul anului 2027.

Stadiul fizic al lucrărilor: aproximativ 80% lucrări de demolare a clădirilor existente pe amplasamentul centrului nou de mari arși, inclusiv relocare utilități existente și au fost executate lucrări la partea de structură în proporție de 15% a clădirii de mari arși

Precizăm că, la toate cele 3 obiective de investiții se execută lucrări pentru asigurarea utilităților necesare funcționării optime a viitoarelor clădiri (electrică, apă, canalizare, gaze naturale), lucrări ce se execută pe perioade lungi de timp datorită complexității, coordonării cu administratorii utilităților publice, avizarea și execuția lucrărilor, lucrări ce au impact scăzut în raportarea privind stadiul fizic al lucrărilor. De asemenea, la centrele de la București și Târgu Mureș au fost necesare mai multe lucrări de demolare a unor clădiri și/sau relocare de utilități identificate pe amplasament, toate aceste activități neputând fi cuantificate ca și progres al lucrărilor.