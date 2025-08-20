G4Media.ro
Sesizare la Parchet în cazul centrului de arși de la Spitalul Floreasca:…

Klaus Iohannis, Spitalul Floreasca
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sesizare la Parchet în cazul centrului de arși de la Spitalul Floreasca: „conform cu normele” doar pe hârtie / O pacientă internată aici a contactat o bacterie rară, în timp ce în salon au fost observați gândaci

Ministerul Sănătății a înaintat Parchetului General rapoartele controalelor privind Centrul de arși al Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca), după ce verificări ale Corpului de control și ale Inspecției Sanitare de Stat au constatat că unitatea îndeplinea standardele „doar pe hârtie”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.

Decizia vine la scurt timp după dezvăluirile despre o pacientă internată în centrul de arși care a contactat o bacterie rară în spital, în timp ce în salon au fost observați gândaci. În urma acestor informații, ministerul a dispus controale care au scos la iveală nereguli majore în autorizare și funcționare.

Direcția de Sănătate Publică a avizat deschiderea centrului pe baza documentelor depuse, fără o inspecție fizică prealabilă. Centrul a fost operaționalizat în mandatul fostului ministru al sănătății, Alexandru Rafila.

Actualul ministru, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Ordinul de ministru care reglementează criteriile de funcționare și acreditare pentru centrele de arși, astfel încât procedurile de verificare și punere în funcțiune să fie înăsprite și mai transparente. Dosarul a fost înaintat Parchetului General pentru evaluarea posibilelor fapte penale.

Ancheta administrativă la nivelul DSP București continuă, iar ministerul promite măsuri rapide pentru readucerea unității la standarde reale de siguranță și calitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

