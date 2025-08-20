Sesizare la Parchet în cazul centrului de arși de la Spitalul Floreasca: „conform cu normele” doar pe hârtie / O pacientă internată aici a contactat o bacterie rară, în timp ce în salon au fost observați gândaci
Ministerul Sănătății a înaintat Parchetului General rapoartele controalelor privind Centrul de arși al Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca), după ce verificări ale Corpului de control și ale Inspecției Sanitare de Stat au constatat că unitatea îndeplinea standardele „doar pe hârtie”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Decizia vine la scurt timp după dezvăluirile despre o pacientă internată în centrul de arși care a contactat o bacterie rară în spital, în timp ce în salon au fost observați gândaci. În urma acestor informații, ministerul a dispus controale care au scos la iveală nereguli majore în autorizare și funcționare.
Direcția de Sănătate Publică a avizat deschiderea centrului pe baza documentelor depuse, fără o inspecție fizică prealabilă. Centrul a fost operaționalizat în mandatul fostului ministru al sănătății, Alexandru Rafila.
Actualul ministru, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Ordinul de ministru care reglementează criteriile de funcționare și acreditare pentru centrele de arși, astfel încât procedurile de verificare și punere în funcțiune să fie înăsprite și mai transparente. Dosarul a fost înaintat Parchetului General pentru evaluarea posibilelor fapte penale.
Ancheta administrativă la nivelul DSP București continuă, iar ministerul promite măsuri rapide pentru readucerea unității la standarde reale de siguranță și calitate.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Alexandru Rogobete: Cer public şi imperativ demisia imediată a şefului Centrului de Arşi Grav de la Spitalul Floreasca/ Aroganţa şi indolenţa sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar
Corpul de control al ministrului Sănătății, la Spitalul Floreasca: Efectuează o anchetă administrativă privind contractele de curăţenie, dezinsecţie, deratizare, precum şi situaţia stocurilor de analgezice
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.