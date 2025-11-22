Ascultă articolul

Haiti, care va disputa vara viitoare a doua Cupă Mondială din istoria sa, în Statele Unite, Mexic și Canada, nu va putea fi susținută de suporterii săi pe teritoriul american. Asta deoarece administrația Trump a confirmat că aceștia nu vor fi autorizați să intre în SUA, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În iunie, Donald Trump, președintele Statelor Unite, a aprobat un text de lege care interzice accesul pe teritoriul american al cetățenilor din 19 țări. Iar dintre acestea, după Iran, deja calificat în zona asiatică, o a doua țară și-a obținut săptămâna aceasta biletele pentru Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada (11 iunie–19 iulie). Este vorba despre Haiti, care va participa la al doilea său Mondial după cel din 1974, în Germania de Vest.

Și administrația Trump a confirmat pentru Politico că, la fel ca în cazul iranienilor, doar jucătorii haitieni, familia lor apropiată și membrii delegației (staff, logistică) vor fi autorizați să rămână în Statele Unite, în cadrul excepției pentru marile evenimente sportive. Astfel, la fel ca suporterii iranieni, fanii veniți din Haiti nu își vor putea susține echipa pe teritoriul american.