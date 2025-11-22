Ascultă articolul

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor, transmite agenția Mediafax.

Dacă în anii trecuți polițiștii găseau mingi antistres și luminițe LED, anul acesta au trecut la „nivelul hard”.

În colete au fost descoperite arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și „plante exotice” pe care nu le găsești în niciun garden center legal.

MAI ironizează: „Nu știm ce listă de dorințe aveți pentru Moș Crăciun, dar vă asigurăm că nouă Moșul ne-a adus scannere”.

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfăcut recent un colet care părea obișnuit. Surpriză: înăuntru nu era „Secret Santa”, era dosar penal cu livrare rapidă.

Unul dintre destinatari a încercat să fugă. MAI precizează: „Curierul poate întârzia. Poliția – niciodată”.

Ministerul face mai multe recomandări pentru perioada sărbătorilor: dacă vreți să trimiteți cadouri, trimiteți lucruri simple – cozonac, șosete, o cană simpatică. Dacă trimiteți arme sau droguri, surpriza va fi pentru voi. „Tracking number”-ul se transformă foarte ușor în „dosar penal”.

Sărbători liniștite, legale și fără „arome speciale” în colete, conchide MAI.