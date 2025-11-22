Vinicius Junior, la un pas de prelungirea contractului, anunță publicația AS

Ascultă articolul

Discuțiile dintre Vinicius Junior și Real Madrid privind viitorul brazilianului, mai exact prelungirea sau nu de contract, par să avanseze într-un mod pozitiv în ceea ce ar însemna continuarea starului la formația madrilenă.

Publicația spaniolă AS, citată de L’Equipe, informează că prelungirea contractului lui Vinicius cu Real Madrid este pe drumul cel bun.

La aproape nouă luni după începerea negocierilor privind o nouă înțelegere pentru brazilian, aflat sub contract cu clubul până în 2027, și multe zvonuri despre plecarea sa din Spania, un acord ar urma să fie încheiat în curând. Potrivit ziarului madrilen, președintele Real Madrid, Florentino Pérez, îl consideră pe Vinicius Junior un element valoros al clubului.

Acum câteva săptămâni, Vinicius a fost subiectul multor zvonuri de transfer după izbucnirea sa nervoasă din timpul Clasico-ului, câștigat de Real Madrid cu 2-1: „Plec din această echipă, plec!”, exclamase el în momentul schimbării, vizibil deranjat de alegerea tehnicianului. De atunci, tensiunile cu clubul s-au calmat, iar, tot conform As, antrenorul Xabi Alonso și extrema braziliană de 25 de ani au avut o discuție lungă care a dus la reluarea negocierilor.