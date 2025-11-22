Home » Articole » Un grup de generali americani ar putea vizita Moscova pentru a discuta planul de pace al lui Trump (surse)

22 nov. 2025
Credit line: Karl B DeBlaker / AP / Profimedia
Un grup de generali americani va zbura probabil la Moscova la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a discuta cu Kremlinul un „plan de pace” elaborat de Washington, care echivalează practic cu capitularea Ucrainei, transmite, citând surse americane, ziarul britanic Guardian, preluat de BBC.

O delegație de înalți oficiali militari americani, condusă de secretarul armatei, Dan Driscoll, a purtat joi discuții cu Zelenski la Kiev. Trump l-a numit pe Driscoll – prietenul și fostul coleg de clasă al lui Vance – drept noul său „reprezentant special”. Grupul de generali americani urma să zboare la Moscova la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a discuta „planul de pace” cu Kremlinul, au declarat surse americane.

Putin a confirmat vineri că Moscova a primit o copie a planului SUA, care, potrivit lui, ar putea „pune bazele” pentru încheierea războiului. „Cred că ar putea pune bazele unui acord de pace definitiv”, a declarat el.

O persoană apropiată Kremlinului a declarat că, deși Putin „a apreciat” contururile generale ale propunerii de pace, aceasta nu a îndeplinit alte cerințe ale Kremlinului. Acestea includ o garanție juridică obligatorie că NATO nu se va extinde mai departe spre est, precum și consacrarea statutului neutru al Ucrainei în constituția sa.

Între timp, sâmbătă, liderii G7 și alți lideri G20 vor discuta planul condus de SUA în marja summitului G20 de două zile de la Johannesburg, relatează Guardian.

Ministrul de externe al UE, Kaja Kallas, a avertizat că un acord de pace care ar încuraja invazia ar crea un precedent global „foarte periculos”.

„Dacă cedezi pur și simplu în fața agresiunii, vei provoca și mai multă agresiune”, a spus ea, adăugând că alte țări, urmând exemplul Rusiei, ar putea dezvolta un „apetit” pentru teritoriile vecine.

