Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și au declarat că propunerile preliminare sunt „o bază care va necesita eforturi suplimentare”, transmite BBC.

Într-o declarație comună emisă la summitul G20 din Africa de Sud, aceștia au afirmat că planul „include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă”, dar au menționat îngrijorări cu privire la granițe și limitările impuse forțelor armate ucrainene.

Declarația vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră” din cauza presiunilor de a accepta planul, ale cărui detalii, care au fost divulgate, sunt considerate favorabile Moscovei.

Președintele SUA, Donald Trump, a dat Ucrainei termen până la 27 noiembrie să accepte planul în 28 de puncte, în timp ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că acesta ar putea constitui „baza” pentru o soluționare a conflictului.

Declarația comună de sâmbătă a fost semnată de liderii Canadei, Finlandei, Franței, Irlandei, Italiei, Japoniei, Țărilor de Jos, Spaniei, Regatului Unit, Germaniei și Norvegiei. Doi înalți oficiali ai UE au semnat-o, de asemenea.

Declarația afimă:

„Suntem gata să ne angajăm pentru a asigura că pacea viitoare va fi durabilă. Suntem clari în privința principiului că granițele nu trebuie modificate cu forța.

Suntem, de asemenea, îngrijorați de limitările propuse pentru forțele armate ale Ucrainei, care ar face ca Ucraina să fie vulnerabilă la atacuri viitoare”.

Declarația adaugă: „Punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO”.

Planul de pace al SUA, care a fost larg mediatizat, propune retragerea trupelor ucrainene din partea regiunii Donetsk din estul țării pe care o controlează în prezent și controlul de facto al Rusiei asupra Donetskului, precum și asupra regiunii vecine Luhansk și a peninsulei Crimeea din sud, anexată de Rusia în 2014.

Planul include, de asemenea, înghețarea frontierelor regiunilor Kherson și Zaporijia din sudul Ucrainei, de-a lungul liniilor de luptă actuale. Ambele regiuni sunt parțial ocupate de Rusia.

Proiectul SUA ar limita, de asemenea, efectivele militare ale Ucrainei la 600 000 de soldați, cu avioane de luptă europene staționate în Polonia vecină.

Kievul ar primi „garanții de securitate fiabile”, se arată în plan, deși nu au fost furnizate detalii. Documentul precizează că „se așteaptă” ca Rusia să nu invadeze țările vecine și ca NATO să nu se extindă în continuare.

Planul sugerează, de asemenea, că Rusia va fi „reintegrată în economia globală”, prin ridicarea sancțiunilor și invitarea Rusiei să se alăture din nou grupului G7 al celor mai puternice țări din lume, redevenind astfel G8.

Vineri, Trump a declarat că Zelensky „va trebui să aprecieze” propunerile SUA, adăugând că, în caz contrar, Ucraina și Rusia vor continua să se lupte.

Mai devreme în aceeași zi, liderul ucrainean s-a adresat națiunii cu un avertisment sever că țara „ar putea fi confruntată cu o alegere foarte dificilă: fie să-și piardă demnitatea, fie să riște să piardă un partener cheie”.

„Astăzi este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”, a adăugat Zelenski, promițând să colaboreze „constructiv” cu americanii la elaborarea planului.

Sâmbătă, Zelenski a anunțat că șeful său de cabinet, Andrii Iermak, va conduce echipa de negociatori a Ucrainei.

Kievul depinde în mod critic de livrările de armament avansat fabricat în SUA, inclusiv de sisteme de apărare aeriană pentru a respinge atacurile aeriene mortale ale Rusiei, precum și de informațiile furnizate de Washington.

Președintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că Moscova a primit planul SUA, dar a spus că acesta nu a fost discutat în detaliu cu Kremlinul.

El a adăugat că Moscova este dispusă să „dea dovadă de flexibilitate”, dar este pregătită și să continue lupta.

Putin a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

În ultimele luni, trupele ruse au avansat încet în regiunea de sud-est a Ucrainei, în ciuda pierderilor grele raportate în luptă.