De ce tot mai multe femei aleg să plece din căsnicie la mijlocul vieții / Fenomenul „walkaway wives”

22 nov. 2025
Sursa foto: Pexels / cottonbro studio
Un nou raport arată că tot mai multe femei decid să pună capăt căsniciilor pentru că, pur și simplu, „nu mai pot”. Iar în timp ce mulți soți rămân șocați de un divorț care pare să apară „din senin”, realitatea trăită de soțiile lor arată cu totul altfel, scrie The Independent. 

Când Kate, 53 de ani, s-a așezat la cină cu soțul ei, Jim, într-o seară de septembrie, și-a turnat un pahar de vin și l-a ascultat povestindu-și necazurile. A așteptat apoi să o întrebe cum a fost prezentarea de la job, de care se temuse toată ziua. A așteptat… și atât.

„Uitase complet”, spune ea. „A trecut imediat la planurile lui pentru meciul de fotbal de sâmbătă.” În acel moment, Kate a simțit cum îi apare în minte gândul: „Nu mai pot.” A băut restul din pahar și a înțeles că anii în care fusese ignorată, întreruptă și pusă pe planul doi ajunseseră la limită. A vrut să plece.

Este o scenă care se repetă în tot mai multe case din Marea Britanie. În loc să rabde în tăcere, femeile aflate la mijlocul vieții realizează că viața e prea scurtă pentru un soț morocănos sau indiferent și pleacă. Dacă altădată bărbații erau cei care inițiau divorțul, clișeul crizei de la 45 de ani și fuga cu o femeie mai tânără, astăzi situația s-a inversat. Femeile sunt cel puțin la fel de dispuse să înceapă procedurile, mai ales la mijlocul vieții. Iar pentru mulți bărbați, vestea vine ca un trăsnet, convinși fiind că „mergea totul bine”.

„Când am cerut divorțul în octombrie, fostul meu soț a fost complet luat pe nepregătite”, spune Ana Clarke, 41 de ani, consultant IT din Tunbridge Wells. „Renunțasem să mai încerc să schimb ceva. El a interpretat tăcerea mea ca pe o acceptare a neajunsurilor lui, dar de fapt eu mă desprindeam încet-încet din căsnicie.”

Fenomenul „walkaway wife”

Un nou raport realizat de Mishcon de Reya, Julius Baer și platforma NOON confirmă această tendință: femeile pun capăt căsniciilor nu din cauza unei infidelități, ci pentru că… s-au săturat.

Aproape jumătate dintre divorțuri sunt inițiate de femei. 56% spun că ar încheia o căsnicie doar pentru că sunt nefericite, fără alt motiv. 64% afirmă că decizia de a pleca nu are legătură cu apariția altcuiva. 23% declară că pur și simplu nu mai sunt îndrăgostite. Iar 11% nu vor să-și petreacă restul vieții alături de cineva de care s-au distanțat.

Mai mult, raportul arată că aproape o treime dintre femeile care divorțează la mijlocul vieții sunt mai fericite ca oricând. Puține se tem de singurătate, iar stigmatul divorțului pare aproape dispărut: 76% spun că ar divorța din nou fără ezitare dacă relația s-ar deteriora.

Pentru soți, poate părea o lovitură din senin. În realitate, multe femei trag semnale de alarmă ani întregi.

„Căsnicia noastră era ok”, povestește Ana. „Apoi a murit tatăl meu și am intrat într-o perioadă foarte grea. Sprijinul lui a lipsit complet. Am încetat să comunicăm, orice discuție escalada. Simțeam că trebuie să renunț la bucăți din mine ca să rămân acolo. Prețul era prea mare.”

„Pur și simplu m-am săturat”

Un alt răspuns, Helen din Cheshire, spune: „În final, m-am săturat. Era mereu absent, nu venea când trebuia, nu era disponibil nici pentru copii, nici pentru mine.”

Aceeași frază, „m-am săturat” apare repetat în raport. Pentru multe femei, divorțul aduce o ușurare palpabilă.

Avocata de familie Ellie Foster, fondatoarea platformei Divorce Without Lawyers, spune că multe membre ale comunității ei trăiesc chiar un sentiment de anticipație pentru ceea ce urmează: „o viață nouă”.

Pentru Kelly Peck, 50 de ani, divorțul a fost un „acum ori niciodată”. „Nu era un soț groaznic. Dar trăiam ca doi colegi de apartament. Eu voiam să călătoresc. El era fericit în fața televizorului. Așa că m-am ales pe mine.”

De ce bărbații sunt mai surprinși decât femeile?

Studiile arată că, în general, bărbații căsătoriți sunt mai fericiți și mai sănătoși decât femeile căsătorite. Motivul? Pentru că nevoile lor sunt îndeplinite mai des, iar sarcinile domestice cad, în mod disproporționat, pe umerii femeilor. Pentru un bărbat, o căsnicie „destul de bună” poate fi suficientă. Pentru o femeie, nu.

Foster spune că femeile au mai multă putere decât înainte: „Altădată erau dependente financiar sau speriate de stigmat. Acum, mijlocul vieții e o relansare, nu un declin.”

71% dintre femeile din sondaj nu se tem deloc să fie singure.

Când drumurile se despart

Psihoterapeuta Susie Masterson explică faptul că partenerii nu evoluează întotdeauna în același ritm. „Diferențele de comunicare, de așteptări și uneori lipsa de curiozitate față de celălalt duc la rupturi.” Pentru multe femei, schimbarea vine ca o clarificare: nu că „nu sunt destule”, ci că „au avut destul”.

Pe măsură ce speranța de viață crește, perspectiva se schimbă. La 50 de ani, oamenii sunt abia la jumătate. Iar ideea de a rămâne într-o căsnicie disfuncțională pentru încă 30–40 de ani devine insuportabilă.

Totuși, divorțul nu este doar libertate și prosecco. Raportul arată că femeile divorțate se confruntă cu niveluri mai mari de stres decât cele nedivorțate: anxietate, depresie, izolare, dificultăți financiare. 58% suferă episoade depresive. Aproape jumătate trec prin crize financiare.

Pentru femeile care sunt principala sursă de venit, aproape jumătate dintre cele între 45 și 65 de ani povara este dublă: întrețin familia și fac cea mai mare parte a muncii domestice. Iar după divorț, situația financiară poate deveni și mai complicată.

Jan, 57 de ani, o avocată citată în raport, povestește: „Am fost mereu cea care a întreținut familia. El era artist, contribua sporadic. Nu mi-a cumpărat niciodată flori, nu m-a scos la cină. Aveam casă înainte să ne cunoaștem; el nu avea nimic. După divorț, a primit jumătate din casă și a cerut parte și din pensia mea. Acum trebuie să lucrez până la 80 de ani ca să păstrez casa.”

Raportul mai arată că „destul” poate însemna și abuz emoțional, manipulare, dispreț, exploatare, lucruri întâlnite în toate clasele sociale.

Și totuși, spune Foster, foarte puține femei divorțate caută rapid o nouă relație. Majoritatea spun „niciodată din nou”.

Pentru bărbați, divorțul poate părea un șoc. Pentru soțiile care „pleacă”, este sfârșitul unui drum lung și greu. Un final, dar și un început.

